В России рухнули продажи водки

По итогам прошедшего года в стране отмечен существенный спад продаж практически всего крепкого алкоголя. Исключение составили лишь фруктовые (плодовые) вина, спрос на которые резко увеличился.

В частности, водки было продано 67,5 миллиона декалитров (дал), что почти на 17 процентов меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей. Еще более существенно - более чем на 43 процента - упала розничная продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов (2,5 миллиона дал). Более чем на четверть упали продажи в сегменте ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов - 5,3 миллиона дал. Плюс к этому почти на треть упали продажи шампанского (16 миллионов дал).

При этом сразу почти на 72 процента - до 10,3 миллиона дал, выросли розничные продажи фруктовых или плодовых вин.

Между тем напомним, что производство водки в нашей стране растет. В частности, по итогам 2017 года в России выпустили почти 80 миллионов дал этого напитка, что на девять процентов выше показателя 2016 года.