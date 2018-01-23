В Роттердаме покажут снятый в камине фильм Алексея Федорченко

В среду в Роттердаме откроется 47-й международный кинофестиваль - он специализируется на "альтернативном" авторском кино и завоевал авторитет как платформа для открытия новых имен и новых путей в кинотворчестве.

В его программах более 400 фильмов. Среди них три из России: уже знакомые нашим зрителями "Теснота" - дебют кабардинца Кантемира Балагова, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и мировая премьера новой картины Алексея Федорченко "Война Анны". О ней - подробнее: это редкий пример того, как формальное, кажется, самоограничение автора оказывается художественным прорывом в неожиданное для современного кино пространство.

Фабульную линию можно обозначить одной фразой: девочка чудом выживает после расстрела родных, прячется в камине школы, превращенной оккупантами в комендатуру, и там умудряется выжить до далекой еще победы. При этом режиссер, он же автор сценария, поставил себе жесткое условие: фильм должен быть без слов. Это не значит - немой: есть пара реплик случайных персонажей, шорохи, стуки, скрежеты, лай собак, обрывки патефонных мелодий. Фоном проходят невнятные голоса, вавилонская смесь языков и наречий. Но диалогов - нет, и шестилетняя Марта Козлова в роли Анны не произносит ни слова. "Эта борьба со словом для меня очень серьезна, - объясняет Федорченко свое стремление к идеально "чистому кино". - В "Войне Анны" я обошелся без слов, ее можно смотреть даже без звука. Я осознанно иду к некоему усилению роли жеста и уменьшению диалогов, к некоторой театральности актерской манеры".

Казалось бы, это в игровых телешоу увлекаются формальными заданиями - к примеру, сымпровизировать стих, где нет ни одной буквы "о". В искусстве такое оправданно, только если пресловутая "о" заслоняет дорогу во что-то неведомое, но необходимое. В 90-е годы датчанин Ларс фон Триер специальным манифестом запретил себе пользоваться при съемке штативом, фоновой музыкой, поставленным светом и прочими искусственными добавками к прямому действию - возникло движение "догма", на микрон, но продвинувшее кино к утраченной было документальной "правде жизни". О нем уже мало кто помнит, но несколько картин принципиально иного художественного качества мы получили, опыт "Догмы" лег в общую творческую копилку.

Результат эксперимента, поставленного над собой лауреатом римского приза "Марк Аврелий будущего" уральцем Алексеем Федорченко, на мой взгляд, более чем впечатляет: возник образец непревзойденно "субъективного взгляда" - доведенного до абсолюта, до полного отождествления зрителя с героиней. Ее "немота" совершенно объяснима состоянием малышки: она в шоке от пережитых ужасов, от зрелища торчащих из-под земли остатков того, что было ее папой и мамой, она всего боится и затаилась - прием не кажется формальным, мы просто вошли в ее состояние и видим мир ее глазами.

А раз так, чисто рациональные соображения скептичного зрителя уходят на десятый план. Вокруг происходит много всего, от нашествия собак, натренированных на поиск человечины, до празднования Рождества, когда можно, осмелев, подъесть остатки чужого пиршества и даже посидеть за столом на глазах у перепившихся немцев, - казалось бы, малышка могла бы оттаять и открыться людям, авось помогут. Но глубину такой травмы не измеришь хладнокровно, и все, что нам с Анной остается, - быть и смотреть. Как ни странно, даже в спартанских условиях такого фильма удается подглядеть много неясного, но важного и неожиданного. В отсутствии такого важного источника информации, как внятная речь, обостряются все прочие чувства. "Говорящими" становятся бытовые звуки: скрипы двери, шорохи мышей, мурлыканье приблудной кошки, грохот какой-то ссоры, воркование какого-то флирта. К разряду выдающихся можно отнести работу оператора Алишера Хамидходжаева, снимавшего такие фильмы, как "Звезда" и "Аритмия": ракурсы только "субъективные", в поле зрения только то, что и как в этот момент видит перепуганная малышка. И - реже - поразительные по драматизму светотени планы самой героини с ее недетским уже взглядом.

Творческий эксперимент, понятно, частично продиктован спартанскими условиями, в каких сегодня существует само авторское кино, не имеющее стабильной поддержки ни от государства, ни от спонсоров, которая хотят вернуть вложенные деньги - что тоже можно понять. Предельно сузить пространство фильма, чисто операторскими усилиями сделать любой предмет фактурным и выразительным, минимальными средствами держать высокое напряжение, им умело дирижируя, играя его переливами, паузами и шоками. Так живописец, не имея денег на холст и краски, может создать шедевр углем на стене. У такого шедевра не будет много зрителей, на нем не заработаешь, но глубина и серьезность высказывания останутся в памяти. Федорченко, впрочем, относится к делу серьезно и с расчетом на перспективу. Уже в "Овсянках" он поставил перед собой и актрисой невыполнимые, казалось, задачи, но Юлия Ауг сыграла безмолвную и неподвижную героиню - труп вожделенной женщины - так, что ей едва ли не всерьез сулили приз за лучшее исполнение главной роли. В 15-минутной драме "Дышать!", показанной на фестивале в Пусане, режиссер обошелся почти без диалогов, вернув экранам полузабытую выразительность времен Великого немого. Кто-то из великих в шутку заявил, что настоящий актер может сыграть и телефонную книгу. Идею почти буквально воплотил американец Джоэль Шумахер, в 2002 году снявший напряженнейший триллер, не выпуская героя из телефонной будки. Теперь Алексей Федорченко снял накаленную военную драму в заброшенном камине. Картина войдет в ряд таких фильмов о войне в сознании подростка, как "Иваново детство" и "Иди и смотри".

Вслед за премьерой в Роттердаме "Война Анны" будет участвовать в конкурсе 41-го международного фестиваля в Гетеборге (Швеция), где покажут также "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмию" Бориса Хлебникова и "Салют-7" Клима Шипенко.