В Шотландии робота-консультанта в продуктовом магазине уволили через неделю после начала работы. Эксперимент, проводимый Университетом Хериота-Уатта и корпорацией Би-би-си, провалился: машина, несмотря на то что в ее память загрузили данные о сотнях товаров, не могла помочь покупателям найти необходимое им.

Робот "Пеппер", принятый в штат флагманского магазина сети супермаркетов "Маргиотта" в Эдинбурге, эмоционально приветствовал посетителей, покорив многих анекдотами и предложениями обняться. Однако на этом его успехи закончились. Из-за постоянного фонового шума механический помощник по прозвищу Фабио часто не мог расслышать вопроса, и его приходилось повторять несколько раз. А даваемые им ответы выглядели слишком расплывчатыми и никак не помогали покупателям приобрести нужный товар. Так, на вопрос, где найти мясо, сыр или молоко, "Пеппер" объяснял: "В холодильнике". Ищущих пиво он отправлял в алкогольный отдел. При этом робот не мог сказать, ни где находится нужный холодильник, ни где расположен тот отдел, куда он советовал обратиться. К тому же он "неуместно" шутил на тему продуктов, о которых его спрашивали. "Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой? - спросил как-то Фабио. - Слежка!". В английском языке использованное роботом слово звучит как "стейк". В общем, шотландцам шутки робота показались вовсе не смешными.

Через несколько дней "Пеппера" перевели на более простую работу: поставили в мясной отдел и дали только одну задачу - предлагать посетителям различные части свиной туши. И вновь робот не смог конкурировать с человеком. За то время, пока живой продавец обслуживал 12 клиентов, Фабио помогал только двоим. "Мы думали, что использование робота - это отличная возможность показать клиентам, что мы всегда хотим сделать что-то новое и захватывающее, - отметила управляющая сетью магазинов Елена Маргиотта. - К сожалению, Фабио оказался не так хорош, как мы надеялись". По ее словам, частично это было связано с ограничениями в передвижении по супермаркету (от розетки он мог удалиться лишь на длину провода). К тому же программа искусственного интеллекта, написанная для "Пеппера" в местном университете, не соответствовала поставленным перед ним задачам.

Эксперимент закончился тем, что покупатели начали избегать веселого, но бесполезного робота. Его пришлось "уволить", вернув в лабораторию Университета Хериота-Уатта. Расставание с механическим консультантом-продавцом закончилось на грустной ноте. Коллеги успели его полюбить, один даже всплакнул, когда робота грузили в машину.

Пока живой продавец обслуживал 12 клиентов, робот помогал только двоим

"Пеппер" был представлен широкой публике компанией "СофтБанк Роботикс" в 2014 году и позиционировался производителем как первый в мире робот, воспринимающий эмоции человека. Благодаря своим сенсорам он "способен" был определить настроение собеседника и синтезировать собственные эмоции. В качестве консультанта его нанимали многие компании в разных странах. На сегодняшний день в мире используется свыше 10 тысяч "Пепперов". В США благодаря этой модели, по словам представителей компании-производителя, несколько технологических магазинов в 2016 году существенно увеличили продажи товаров. А вот в Китае владельцы нескольких ресторанов, где работали роботы-официанты, были вынуждены закрыть заведения из-за многочисленных жалоб клиентов.