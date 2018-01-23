Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

"Гламурная новость" пришла с обуреваемого песчаными бурями Аравийского полуострова. Двенадцать верблюдов были сняты с ежегодного конкурса красоты, проходящего в эти дни в Саудовской Аравии, после того, как стало известно, что их владельцы использовали ботокс для придания "роскошной формы" их губам, сообщает The Daily Mail.

Фестиваль верблюдов под патронатом короля Абдул-Азиза, проходящий в пригороде Эр-Рияда в течение 28 дней, включает в себя верблюжьи скачки, демонстрацию навыков обучения верблюдов, искусство работы с верблюжьей шерстью и другие состязания. Его кульминацией является выборы "жвачной королевы красоты". На кону стоит гигантская сумма в 57 миллионов долларов - таков призовой фонд, на который могут рассчитывать от щедрого короля владельцы капризных животных.

В этом году фестиваль сразило какое-то гламурное поветрие. Устроители конкурса красоты опешили, увидев верблюдов с накаченными ботоксом губами и с модными стрижками. Больше всего хозяев удивило то, что некоторые владельцы "кораблей пустыни" умудрились даже покрасить косметикой части тела своих питомцев.

Таких "богемных" верблюдих среди претенденток на титул королевы красоты набралась целая дюжина. Организаторы, не колеблясь, сняли их с состязаний "за нарушение строгих правил конкурса красоты".

В прошлом году мероприятие было перенесено из отдаленной пустыни на окраину саудовской столицы. На скалистом плато власти королевства организовали постоянное место для проведения таких главных событий фестиваля, как скачки и конкурс красоты.

В отеле, находящемся поблизости, есть продуктовые лавки и сувенирные магазины, зоопарк, в котором представлены самые высокие и самые короткие верблюды в мире, а также музей с песчаными скульптурами верблюдов в натуральную величину.

Есть также палатки для дегустации верблюжьего молока и покупки изделий из верблюжьей шерсти, а также планетарий, в котором демонстрируется, как арабы катались на верблюдах по пустыне под руководством звезд. Организаторы утверждают, что эта "деревня наследия" расширится в ближайшие годы, когда наследный принц Мохаммед бин Салман станет управлять официальным клубом верблюдов, недавно созданным в СА королевским указом.

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят около 300 тысяч человек.

