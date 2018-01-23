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23.01.2018 21:35
Рубрика: В мире

Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

Текст: Максим Макарычев
Фото: FAYEZ NURELDINE / AFP Фото: FAYEZ NURELDINE / AFP
Фото: FAYEZ NURELDINE / AFP

"Гламурная новость" пришла с обуреваемого песчаными бурями Аравийского полуострова. Двенадцать верблюдов были сняты с ежегодного конкурса красоты, проходящего в эти дни в Саудовской Аравии, после того, как стало известно, что их владельцы использовали ботокс для придания "роскошной формы" их губам, сообщает The Daily Mail.

Фестиваль верблюдов под патронатом короля Абдул-Азиза, проходящий в пригороде Эр-Рияда в течение 28 дней, включает в себя верблюжьи скачки, демонстрацию навыков обучения верблюдов, искусство работы с верблюжьей шерстью и другие состязания. Его кульминацией является выборы "жвачной королевы красоты". На кону стоит гигантская сумма в 57 миллионов долларов - таков призовой фонд, на который могут рассчитывать от щедрого короля владельцы капризных животных.

В этом году фестиваль сразило какое-то гламурное поветрие. Устроители конкурса красоты опешили, увидев верблюдов с накаченными ботоксом губами и с модными стрижками. Больше всего хозяев удивило то, что некоторые владельцы "кораблей пустыни" умудрились даже покрасить косметикой части тела своих питомцев.

Фото: Reuters
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Таких "богемных" верблюдих среди претенденток на титул королевы красоты набралась целая дюжина. Организаторы, не колеблясь, сняли их с состязаний "за нарушение строгих правил конкурса красоты".

В прошлом году мероприятие было перенесено из отдаленной пустыни на окраину саудовской столицы. На скалистом плато власти королевства организовали постоянное место для проведения таких главных событий фестиваля, как скачки и конкурс красоты.

В отеле, находящемся поблизости, есть продуктовые лавки и сувенирные магазины, зоопарк, в котором представлены самые высокие и самые короткие верблюды в мире, а также  музей с песчаными скульптурами верблюдов в натуральную величину.

Есть также палатки для дегустации верблюжьего молока и покупки изделий из верблюжьей шерсти, а также планетарий, в котором демонстрируется, как арабы катались на верблюдах по пустыне под руководством звезд. Организаторы утверждают, что эта "деревня наследия" расширится в ближайшие годы, когда наследный принц Мохаммед бин Салман станет управлять официальным клубом верблюдов, недавно созданным в СА королевским указом.

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят около 300 тысяч человек.
 

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