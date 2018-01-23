Власти повысили статус конкурса на премию имени Александра Починка

Конкурс программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка будет проводиться ежегодно на уровне правительства. Документ опубликован сегодня на официальном сайте Кабмина.

"Цель конкурса - поиск и выявление лучших программ, ориентированных на решение социальных проблем, обмен опытом между регионами", - отмечается в пояснительной записке. Его итоги ежегодно подводятся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В распоряжении отмечается, что теперь конкурс будет проводиться на уровне правительства. Его организатором определено Минэкономразвития.