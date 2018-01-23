Басманный районный суд Москвы признал виновной гражданку США Жанну Булах в хищении из бюджета Московской области 11 миллиардов рублей. И заочно приговорил ее к 11 годам колонии. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере, и по части 3 статьи 174 УК РФ - в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Жанна Булах - бывшая супруга экс-министра финансов правительства Подмосковья Алексея Кузнецова, который официально находится в розыске. Следствие считает, что она вместе с мужем создала преступную группу, в которую входили должностные лица правительства Московской области. В том числе для хищения средств областного бюджета.

Похищенные деньги по фиктивным сделкам были выведены на счета компаний, зарегистрированных на Кипре. На украденные деньги приобретались элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции. По версии следствия, сумма ущерба от действий Кузнецова и его сообщников превышает 14 миллиардов.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - нескольких муниципальных образований области и юридических лиц на общую сумму около 9 миллиардов рублей. В счет погашения этой суммы судья Елена Ленская постановила обратить имущество Булах, на которое наложен арест: квартиры в Париже и Швейцарии, виллу в Сен-Тропе и отель в Куршевеле, а также автомобили, яхту и предметы искусства. Напомним, в России было арестовано 1357 антикварных предметов, которые Булах перед отъездом в США намеревалась вывезти через Санкт-Петербург в Финляндию.

Государственные органы США отказали России в экстрадиции Булах, и суд рассмотрел ее дело заочно.

Жанна Булах и экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов похитили из бюджета 14 миллиардов рублей

Интересно, что и Европа редко выдает России бывших ее граждан, признанных на родине преступниками. Но при доказательстве мошеннических действий сбежавших бизнесменов - суды европейских государств арестовывают их имущество. К примеру, было отказано в выдаче того же Кузнецова, а также банкира Сергея Пугачева. Но их имущество и счета были арестованы. Часть вырученных от продажи арестованного за границей имущества денег ушла в счет погашения исков потерпевших российских организаций, частных лиц, а также в доход государства.