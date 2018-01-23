Замглавы энергоуправления Китая заподозрили в коррупции

Центральная комиссия КПК начала расследование в отношении заместителя начальника государственного энергетического управления Китая Вана Сяолиня по подозрению в "нарушении партийной дисциплины". Подобная формулировка в КНР используется в антикоррупционных делах, передает РИА Новости.

Должность заместителя энергетического управления Ван Сяолинь занимал с августа 2015 года.

Центральная комиссия по проверке дисциплины создана для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в суд.