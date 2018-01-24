Александр Бастрыкин посетил российскую военную базу Хмеймим

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Сирию. Глава СК РФ провел встречи с руководителями правоохранительных органов и судебной системы страны, а также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России.

Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин и представители правоохранительных органов Сирии договорились о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел в отношении российских граждан, которые выехали в страну с целью участия на стороне террористических группировок в Сирии.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы, которые связаны с взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений, ежедневно совершаемых сторонниками боевиков отношении мирного населения Сирии.

По итогам рабочей встречи сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве.