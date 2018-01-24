Белорусский психолог: как и за что хвалить малыша

Для того, чтобы понять, почему мальчишек и девчонок желательно одобрять с различным оттенком эмоций, достаточно обратиться к задорной песне из нашего босоногого детства. Вспоминаете, из чего сделаны девочки: "из конфет и пирожных, из сластей всевозможных". А задиристые пацаны: "из колючек, ракушек, из зеленых лягушек".

Правда, сегодня уже и тех, и других не встретишь на улицах городов Союзного государства и без iPhone, и без iPad. И все-таки белорусский специалист в области психологии личности Андрей Туровец настаивает на том, что мелочей в воспитании подростков быть не должно. И хвалить, и поощрять будущих граждан страны тоже надо по-разному, цитирует специалиста белорусское агентство минских новостей.

Лучшую половину человечества, настаивает он, хвалить желательно не за поступок, а просто так - без формального повода. В противном случае на подсознательном уровне у девочек отложится в памяти, что уважение можно заслужить только если что-то хорошо и правильно сделаешь. А как личность пока любить ее не за что. И если дочь одобрять только за заслуги, с такими установками она и войдет во взрослую жизнь.

А вот у мальчишек все наоборот. Хвалить их нужно за то, что они сделали, чего достигли. В мужской природе генетически заложено развитие через достижения, поясняет психолог. Поэтому не будет лишним демонстрировать родственникам, знакомым успехи сына, говорить о них в его присутствии, чтобы он ощущал свою значимость. Правда, как и все в этой жизни, требует меры - главное не перебарщивать.

Могут возникнуть и другие проблемы в воспитании. Скажем, девочка не любит играть в куклы: ее тянет к машинкам, а мальчик, наоборот, вышивает крестиком. Бить тревогу, возможно, и не стоит, советует специалист. Но обратить внимание на то, что приводит к такому предпочтению, желательно. Ведь поведение детей чаще всего - попытка соответствовать родительским ожиданиям. Например, родилась девочка, а папа хотел мальчика. Ребенок растет, и, на первый взгляд, все хорошо в семье, но в глубине души отец мечтает о сыне. А девочка тонко улавливает настроение папы, которое он сам может и не осознавать, и проявляет повышенный интерес к машинкам, велосипедам. Мотив тут один - быть любимой. Для этого ребенок готов игнорировать свои природные потребности и подстраивается под ожидания близкого человека. А вот если папа ожидал девочку и искренне радуется проявлениям ее женских качеств, дочка легко и радостно раскрывает свои природные способности. В первом случае у ребенка более высокая невротизация, во втором - гармоничное развитие.

Прислушиваться к советам несложно, но они рождают и встречные вопросы. Скажем, к чему может привести неправильная похвала?

Психолог за ответом и на этот вопрос в карман не полезет. Он советует просто оглянуться вокруг. Сколько еще можно встретить людей инфантильных, а сколько среди них и изнеженных мужчин. Не исключено, допускает психолог, что родители не поощряли их в детстве на здоровые проявления мужественности, хвалили и носили на руках, сдувая пылинки. А в результате как у Дональда Биссета - "Все кувырком" в семейной жизни. Именно неправильное воспитание мальчиков и девочек приводит к тому, что семьи быстро распадаются. Да и статистика такого же мнения. Она утверждает, что и в Беларуси, да и в РФ этот социальный аспект еще очень далек до идеала.