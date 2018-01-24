Более 700 граждан за неделю обратились в общественную приемную Путина

С момента начала работы общественной приемной кандидата в президенты Владимира Путина в Москве более 700 человек обратились туда со своими вопросами. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева, которая в среду лично провела прием граждан.

Общественная приемная Владимира Путина открылась в Москве 15 января, сюда граждане могут обращаться со своими проблемами.

"За семь дней работы приемной мы уже приняли 703 человека. Количество обратившихся граждан растет, и каждый день дает нам много новой информации о том, что волнует избирателей", - сообщила Елена Шмелева, сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина.

По ее словам, общественная приемная - важная форма сбора наказов избирателей.

Больше всего вопросов граждан касаются социального обеспечения, долевого строительства, а также темы жилья и ЖКХ, транспорта, состояния дорог и проблем здравоохранения, рассказала Шмелева. "Граждан интересует справочная информация о работе Центральной избирательной комиссии, а также деятельность региональных штабов в поддержку Владимира Путина. Некоторые посетители изъявили желание стать волонтерами штаба", - добавила она.

Обращаются граждане к Путину и по электронной почте, указанной на официальном сайте кандидата в президенты. Как сообщила сопредседатель штаба, на данный момент в адрес кандидата поступило уже свыше 3000 писем. "В них россияне делятся своими наказами кандидату, рассказывают о ситуации в регионах России и даже присылают стихи и музыку, которые посвящают кандидату", - рассказала Шмелева.