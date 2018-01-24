Брата экс-президента Южной Кореи заподозрили в коррупции

Старший брат экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, 83-летний Ли Сан Дык вызван на допрос в прокуратуру в качестве обвиняемого. Он подозревается в получении крупных взяток от Национальной разведывательной службы (НРС) Кореи.

Прокуратура, ведущая расследование сразу нескольких коррупционных схем в годы президентов Пак Кын Хе и Ли Мен Бака, нашла доказательства того, что Ли Сан Дык в начале 2011 г. получил от сотрудников НРС крупные суммы денег. Эти средства, как считает следствие, были по указу занимавшего тогда пост директора НРС Вон Се Хуна взяты из статьи бюджета НРС "на специальные расходы" и переданы Ли Сан Дыку. Ли помог уладить скандал, который грозил Вон Се Хуну увольнением с поста главы НРС. Скандал был спровоцирован тем, что сотрудники спецслужбы во время визита президента Индонезии в Сеул проникли в номера отеля, где проживали помощники лидера Индонезии, и попытались выкрасть секретную информацию. Однако они были схвачены с поличным, что спровоцировало большую шумиху в СМИ и обвинения в некомпетентности.

В результате в политических кругах стали требовать отправить Вон Се Хуна в отставку. Как считают следователи, Ли Сан Дык получил крупные суммы, чтобы добиться сохранения Вона на посту главы спецслужбы. Сам Вон уже арестован, ему предъявлены ряд обвинений, включая коррупцию, злоупотребление служебным положением и другие. По решению суда имущество Вона также арестовано.

Многие эксперты считают, что вызов на допрос Ли Сан Дыка еще больше "сжимает кольцо" вокруг экс-президента Ли Мен Бака. Старший брат во времена президентства Ли Мен Бака имел очень большое влияние в политике, его считали "правой рукой президента". Прокуратура же теперь ведет расследование по поводу коррупционных схем в период Ли Мен Бака. Ли уже заявил, что все эти расследования являются местью его политических противников во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином.

По мнению юристов, рано или поздно все придет к тому, что на допрос будет вызван лично Ли Мен Бак.