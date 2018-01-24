Джинсы на резинке, костюмы канареечного и розового цветов, панама в виде мини-зонтика, костюмы с рисунками из любимых мульт­фильмов... Чего только не было в этом году на Миланской Неделе мужской моды, которая традиционно прошла в январе. А ведь именно эта Неделя считается одной из самых консервативных. Впрочем, дизайнеры показали и классические модели, однако добавив в них все то, что соответствует нашему быстро меняющемуся времени. Нью-Йорк, Париж, Лондон также представили новинки мужской моды сезона осень-зима 2018-2019. И пока не начались традиционные - женские - недели в этих городах (они проходят в феврале), присмотримся внимательнее, чем же удивила "Мекка моды" - Милан. Тем более что и ездить за обновками те наши со­отечественники, которым средства позволяют, предпочитают именно в этот город.

Вещи из нейлона, брюки, совмещенные с сумкой, а еще - жилет с вместительными карманами. Это представили дизайнеры модного дома "Прада".

Практичная коллекция на тему путешествий: плащи, костюмы из немнущейся ткани, голова надежно защищена от дождя специальной панамой. Это предложил модный дом "Фенди".

Коллекция, посвященная молодежи, хотя, стоит заметить, что даже те, кому за сорок, предпочитают такие вещи, например, в "джинсовую пятницу", когда не обязательно соблюдать офисный дресс-код, а также на выходные. Это балахоны с объемными воротниками - худи, спортивные курт­ки-бомберы и костюмы из "мягких" тканей, которые ни в коей мере не сковывают движения. Все это показал нестареющий "Версаче", и, будьте уверены - к нему прислушаются.

Горчичный цвет скоро войдет в моду - к этому стоит приготовиться. А также подумать о брюках из лакированной кожи, которые смотрятся как инопланетная одежда, и о худи из флиса - удобная, кстати, вещь, и не только для спортсменов-горнолыжников, для которых такой мягкий и теплый материал, как флис, - это все.

Брюки, которые велики, словно достались от брата, отца или деда, - в тренде

Дизайнеры не прочь и похулиганить. Например, модельеры из "Марни" "впали в детство". Смешные жилетки, рубашки с рисунками. Брюки, которые велики, словно достались от отца или деда. И тут же - пиджаки с короткими рукавами, будто из них выросли. Подходит ли дизайнерская одежда для обычных людей, можно проверить тут же. Скажем, презентация модного дома "Сантони" проходит утром, когда все завтракают, в обычном миланском кафе на углу улиц Сан-Марко и Монтебелло. При этом все новинки демонстрируют не модели, а постоянные посетители.

Бархат и шелк... На этот раз этим и другим фактурным тканям отдали предпочтение не только "Дольче и Габбана" - обычно они в этом замечены, но и другие марки. Кроме того, дизайнеры не сдерживали себя во всем, что касается пайеток и страз. Много рисунков на тканях - "принтов". У "Дольче..." среди них - Мадонна, купидоны и… атрибуты королевской власти. Не каждый выйдет на улицу или на работу с короной на голове, но модели дома так и сделали.

Что касается классики - много кожи и кашемира. Блейзеры, бушлаты, водолазки, армейские жакеты и вязаные свитера в синей гамме на всегда актуальную морскую тему представил "Ральф Лорен" - адепт классических образов. А для тех, кому синий нравится меньше, выпущен альтернативный набор вещей в оливковой гамме, вдохновленный английской охотой. Здесь главный акцент сделан на куртки авиатора - они же дубленки, пуховики, пальто, парки. Серые костюмы из кашемира в клетку и брюки из шотландки цвета изум­руд Лорен предлагает носить с черными бархатными свитерами блейзерами. Еще одна тенденция - возвращаются "гусиные лапки". Встречайте!

Прямая речь

Игорь Гуляев, российский дизайнер:

- Мужская мода с каждым сезоном все больше привлекает к себе внимание. Мужчины начали за собой следить, и это касается всех возрастных категорий. В этом сезоне в мужском гардеробе классический костюм и пиджак стали более комфортными и удобными, потому что мужчины хотят себя чувствовать в правильных формах более раскрепощенно. Появляются детали и аксессуары, позволяющие обыг­рать классический костюм и сделать его в стиле casual - на каждый день: много шарфов, платков, перчатки, которые могут сливаться с цветом пиджака или жакета. В мужском гардеробе появились кардиганы. Ранее это была женская одежда. Клетка, бархатные и велюровые ткани также постепенно перешли в мужской гардероб из женского. Многие модные дома, начиная от "Дольче и Габбана" и заканчивая "Томом Фордом", используют велюровые и бархатные фактуры в брюках, пиджаках, шляпах, а также в отделке. Смещение фактур и многослойность в одежде - отражение тенденций нашего времени. В одежду входят элементы и вещи и из 30-х годов прошлого века - от гангстеров, и из 60-х - от хиппи, и из 80-х - от уличных хулиганов, даже из 90-х вернулись бордовые пиджаки и винные тона. А еще - золото и блестящее напыление на тканях. То, что ранее казалось вычурным, теперь в коллекциях многих модных домов. Куртки-бомберы набирают обороты. Они могут быть шелковые, замшевые, твидовые - из фактурных тканей. Когда-то такие носили лишь летчики. А сегодня такую куртку можно надеть с галстуком, рубашкой и водолазкой. Последние, кстати, сейчас просто необходимо иметь в гардеробе. Что касается цветовой гаммы, в тренде - желто-лимонно-горчичная, винно-бордовая и изумрудно-зеленая. Многослойность и смешение стилей и фактур - также тенденция сезона. В коллекциях можно проследить, например, смешение викторианского стиля с жокейским образом. Но это для особых модников. Это могут быть и сапоги с заправленными в них внутрь брюками. Сегодня модники носят штаны с высокой талией с подтяжками с джемперами, заправленными внутрь. Такой образ - с юмором, но сегодня в моде следует раскрепостить себя. Если вы модник, наденете костюм с нелепыми нашивками и рисунками из мультфильмов. Многие модные дома берут гусарские элементы или другие из военного костюма и формы и наносят на классический крой. Вообще в моде позволительно все - не надо бояться находить себя. Если, подходя к зеркалу, нравитесь себе, вы - модный!