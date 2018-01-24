ЦИК может вынести предупреждение КПРФ по поводу незаконной агитации за Грудинина

Рабочая группа ЦИК по информационным спорам признала тираж бюллетеня КПРФ "Правда" в Новосибирке незаконной агитацией в пользу Павла Грудинина, выдвинутого коммунистами кандидатом на пост президента России. Об этом рассказала журналистам руководитель группы, секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, содержание бюллетеня "на 90% повторяет агитационный материал, сданный в ЦИК кандидатом Грудининым". Если бы не избирательная кампания, то в бюллетене КПРФ не было бы ничего противозаконного, но сейчас действует "особый правовой режим", подчеркнула Гришина, который предписывает оплачивать агитационные материалы только из избирательных фондов кандидатов. В случай с новосибирским тиражом этого сделано не было.

"В данной ситуации КПРФ неправильно оценила те правовые рамки, которые есть в действующем законодательстве в отношении издания партией в ходе кампании собственных агитационных материалов", - отметила Гришина. Рабочая группа считает необходимым вынести предупреждение КПРФ, предложение будет рассмотрено на заседании ЦИК.

Кроме того, рабочая группа по информационным спорам рассмотрела обращения о том, что телеканалы якобы замалчивают предвыборную деятельность Ксении Собчак, Владимира Михайлова и Павла Грудинина. "В ходе рассмотрения не было представлено никаких фактов о том, что реально проводимые кандидатами мероприятия не были освещены СМИ", - рассказала Гришина. Рабочая группа признала, что кандидаты ссылались на выборочную информацию и не стали подробно анализировать сетки вещания. Зато сами телеканалы предоставили сведения о том, что в других выпусках у них были сюжеты об этих кандидатах.

"Пожелание каналам - проводить освещение предвыборной деятельности кандидатов, исходя из интересов избирателей, исходя из того, что избирателям интересна информация о разных кандидатах", - сказала секретарь ЦИК. А кандидатам она посоветовала активнее информировать журналистов о своих мероприятиях.