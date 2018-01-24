Двойной теракт в Бенгази унес жизни 28 человек

Жертвами двойного теракта в ливийском городе Бенгази стали 28 человек. Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще 33 человека получили ранения, передает ТАСС.

В восточном квартале Эс-Сальмани неподалеку от паспортного стола и одной из главных городских мечетей, откуда после молитвы выходили люди, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Когда на место ЧП прибыла полиция и скорая медпомощь, террористы подорвали еще одну машину.

В терактах погиб Ахмед Али аль-Фитруи - начальник следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В числе пострадавших - шеф управления контрразведки ливийской разведывательной службы бригадный генерал Махди аль-Фаллях.