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24.01.2018 09:25
Рубрика: В мире

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подтвердил роман с корейской переводчицей

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его корейская переводчица Ким Со Ён подтвердили появившиеся ранее в СМИ спекуляции о том, что они состоят в отношениях. Об этом сообщило южнокорейское издание "Чосон Ильбо" со ссылкой на немецкий еженедельный журнал "Bunte”.

На обложке очередного номера журнала помещена фотография, на которой Шредер обнимает счастливо смеющуюся возлюбленную из Кореи. Фотография подписана "Да, это любовь!"

Фото: kinopoisk.ru
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По словам немецкого политика, Ким Со Ён, которая моложе его на 25 лет, "является идеальной женщиной". В других немецких изданиях появилась информация, что пара может официально оформить свои отношения уже в ходе ближайшего их визита в Корею. Если это правда, то данный брак станет уже пятым по счету для экс-канцлера Германии.

Как выяснили журналисты, Ким Со Ён является профессиональной переводчицей с немецкого, ранее училась в Германии. Познакомились "молодые" несколько лет назад во время одной из конференций, когда Ким переводила Шредеру. Затем судьба их сводила еще несколько раз во время других официальных мероприятий, что в итоге и привело к романтическим отношениям. Как утверждают СМИ, именно ради постоянного общения с Ким Герхард Шредер впервые завел собственный мобильный телефон.

В ходе предыдущего визита в Корею, где немецкий политик презентовал корейское издание своих мемуаров, Ким Со Ён также сопровождала Шредера и переводила ему.

О том, что все идет к браку, несколько месяцев назад стало известно из публикации бывшей жены политика Дорис Шредер-Кепф в Facebook. 54-летняя экс-супруга написала, что причин для крушения их брака было много, но "последней каплей стало появление госпожи Ким".

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