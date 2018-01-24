Эксперты назвали число потенциальных банкротов в России

На конец 2017 года потенциальными банкротами в России числились 698 тысяч россиян или около 1,4% от общего числа заемщиков. Средний долг на каждого из них составил 1,77 млн рублей, посчитали аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс". При этом начали процедуру банкротства в 2017 году менее 29,9 тысячи граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве - имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии - 3,2%, Карачаево-Черкесии - 2,4%, Бурятии - 2,3%, Магаданской области - 2,3% и республике Саха (Якутия) - 2,2%.

В абсолютном выражении лидерство по числу банкротов держит Москва - почти 123 тысячи человек, Санкт-Петербург и область - около 42 тысяч человек, Краснодарский край - 29 тысяч человек, Свердловская область - 24 тысячи человек, и Башкортостане - 22 тысячи человек.