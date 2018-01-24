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Рубрика: Спорт

В своем цвете

Флаг России на Олимпиаде не запрещали
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7478 (15)
Громкая новость о том, что МОК запретил болельщикам проносить на олимпийские соревнования в Пхенчхане российские флаги, ни на чем не основана. И никакого запрета на наш триколор никто не накладывал.

Шумиха началась после того, как некоторые коллеги обратили внимание на пункт правил для зрителей, опубликованных на сайте Олимпиады еще 18 ноября. В нем есть список запрещенных к проносу вещей, и среди них указаны флаги стран, не участвующих в Играх.

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- Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения, - говорится в официальном пояснении Олимпийского комитета России. - Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Тем не менее ОКР запросил у МОК разъяснения, которые ожидаются к концу недели.

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