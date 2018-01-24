Флаг России на Олимпиаде не запрещали

Громкая новость о том, что МОК запретил болельщикам проносить на олимпийские соревнования в Пхенчхане российские флаги, ни на чем не основана. И никакого запрета на наш триколор никто не накладывал.

Шумиха началась после того, как некоторые коллеги обратили внимание на пункт правил для зрителей, опубликованных на сайте Олимпиады еще 18 ноября. В нем есть список запрещенных к проносу вещей, и среди них указаны флаги стран, не участвующих в Играх.

- Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения, - говорится в официальном пояснении Олимпийского комитета России. - Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Тем не менее ОКР запросил у МОК разъяснения, которые ожидаются к концу недели.