Российский форвард "Далласа" Александр Радулов продолжает радовать болельщиков техасского клуба в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В матче с "Флоридой" нападающий "Звезд" оформил дубль и присовокупил к нему результативную передачу, а "Даллас" одержал убедительную победу 6:1.

Эта встреча, впрочем, запомнится не только прекрасной игрой Радулова, но и шестью драками: в итоге, судьи выписали по ходу матча 138 минут - рекорд текущего сезона.

Что касается Александра, он продлил свою результативную серию до восьми матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков. А всего в нынешней "регулярке" у Радулова уже 47 (20+27) в 49 играх.

Добавим, что отметки в 20 шайб Александр Радулов достиг во второй раз в своей заокеанской карьере. Личный рекорд российского хоккеиста - 26 голов, которые он провел в сезоне-2007/08.