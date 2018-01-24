Кабмин выделил средства на повышение зарплат бюджетникам

Правительство выделило средства в размере 14,5 миллиарда рублей на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения майских указов президента, говорится на сайте кабмина. Это позволит в 2018 году достичь запланированных показателей роста зарплат.

Деньги будут направлены на повышение оплаты труда в сфере образования - 7,2 миллиарда рублей, в сфере науки - 3,4 миллиарда рублей, в сфере здравоохранения - 3,4 миллиарда рублей, в сфере культуры - 0,5 миллиарда рублей. Оставшиеся 0,9 миллиарда рублей получат главные распорядители средств по результатам анализа итогов реализации майских указов президента.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 18 января 2018 года.