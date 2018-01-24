Алексей Климов - один из самых известных кавказских пленников недавней чеченской войны. 27 декабря 2002 года его, заместителя шатойского межрайонного прокурора, и помощницу прокурора Чечни Надежду Погосову похитили боевики из банды Доку Умарова. Остановили машину прямо на трассе и под дулами автоматов увезли в зиндан.

Почти год российские спецслужбы пытались выйти на след похитителей, пока с экранов телевизоров не прозвучало долгожданное: освобождены в результате спецоперации. И кто бы мог предположить, что спустя 15 лет Климов снова станет заложником. На этот раз в Москве, заложником обстоятельств и несовершенства законов. Родное ведомство выселяет его с женой и двумя детьми из служебного жилья, единственного для них жилья за последние 15 лет. Тогда, в плену, был хоть служебный подвал на двоих с Надеждой и выгребная яма под туалет. А теперь у него все шансы остаться бомжом вообще на улице. Так что же получается, бандиты оказались более гуманными, чем родное государство? Какая-то нелепая и дурацкая мысль. Не может быть, чтобы человеку, за судьбу которого 15 лет назад переживала вся страна, негде было жить.

Cломали игру Березовскому

Впервые судьба прокурорского работника Алексея Климова резко изменилась 27 декабря 2002 года. На оперативной машине вместе с Надеждой Погосовой он отправился из Грозного в Моздок. После обстрелов, ежедневного риска, допросов бандитов, сухпайка, сложного процесса восстановления законности в незачищенной еще от террористов республике их ждал наконец-то отпуск... Но все планы рухнули мгновенно. За перевалом в пустынном месте на Горагорскую трассу прямо на проезжую часть вышли несколько вооруженных автоматами незнакомых бородатых мужчин.

Алексея связали и бросили в багажник машины. Несколько часов он пролежал там без движения на холодной жестянке. Декабрь 2002 года выдался в Чечне морозным. Надежду кинули связанной на заднее сиденье. Когда бандиты свернули с дороги в голое поле, машина застряла, а потом у них и вовсе кончился бензин. И все же полдня в багажнике ничто по сравнению с тем, что было потом - почти год просидеть прикованным цепями в темном подвале.

За Климова и Погосову не требовали выкуп. Они были слишком лакомым куском, их готовили к какой-то политической игре. Варианты были и по договору об отказе РФ от экстрадиции Ахмеда Закаева, и по участию в пиар-акции Бориса Березовского накануне выборов в Госдуму четвертого созыва.

Но этим планам не суждено было сбыться. Бандиты изредка стали использовать отобранный у Климова сотовый телефон. "Сидя на ушах", оперативники ФСБ смогли установить примерное место, где прятали прокуроров. Круг поисков неуклонно сужался, и бандиты это чувствовали. Пленников сначала перевезли из Чечни в Сунженский район Ингушетии, а потом, накануне широкой зачистки и там, их вывезли в лес. За 10 дней в лесу Алексей хоть смог встать ноги и научился снова ходить, ведь за 11 месяцев в цепях он мог только лежать или сидеть, так что появились даже пролежни. В лесу спали на ветвях, поскольку было очень холодно. Однажды, когда бандиты ушли в село подзаряжать рации и за продовольствием, Алексей заметил, что единственный оставшийся охранник на мгновение положил рядом с собой автомат и достал армейский нож, чтобы выдолбить яму в мерзлой земле. Решение пришло мгновенно: патрон в патроннике, наручники застегнуты не сзади за спиной, а спереди. Один рывок, Климов схватил "калашников" и нажал на курок. Первая пуля попала в лезвие ножа, которым бандит замахнулся на Алексея. Этот нож, кстати, Алексей хранит до сих пор. Остальные пули пришлись в цель. Таким образом и был совершен побег.

При этом по горячим следам правоохранительным органам при помощи Климова и Погосовой удалось обезвредить еще более 20 человек из этой опасной банды. Кого-то нейтрализовали, а некоторых задержали и впоследствии осудили.

Прокуратура получила механизм приватизации служебного жилья, но Климова выселяют

После освобождения в декабре 2003 года Алексей Климов вернулся на работу в прокуратуру. Год в плену не сломал его ни морально, ни физически.

Он проработал в прокуратуре до пенсии. И вот тут оказалось, что он снова в плену. Но на этот раз в плену юридической казуистики и несовершенства законодательства. Его стали выселять из служебной квартиры. Климов попытался было апеллировать к тому, что у него двое маленьких детей, что другой жилплощади у него нет и что у него есть право приватизировать единственное жилье. Но все оказалось бесполезно. Был подан иск в суд о выселении его семьи, и суд иск удовлетворил.

Прокурор-бомж

В своем выступлении в Мосгорсуде Алексей Климов, сам как юрист прекрасно понимая, каким будет сейчас решение, сказал: "Прозвучавшие эмоции относительно социальной справедливости правовой оценке не подлежат... Но, к сожалению, при действующем жилищном законодательстве и нерегламентированном в Законе о прокуратуре порядке сохранения права на жилье работникам прокуратуры остаются только эмоции... Через пять минут я стану лицом без определенного места жительства, бомжом. Но я сейчас участвую в процессе не за квадратные метры, а за несправедливое отношение к десяткам прокурорских работников и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий и являющимся по сути заложниками".

Справедливости ради надо признать, что право приватизировать единственное жилье у прокуроров есть. А вот порядка, схемы приватизации до недавнего времени не было.

Так получилось, что все ведомства имели механизм передачи служебного жилья работникам, ипотеку, субсидии, жилищные сертификаты и т.п., кроме прокуратуры и СКР. И вот в декабре 2017 года президент РФ подписал федеральный закон, регламентирующий порядок обеспечения жильем прокуроров. Но поможет ли новый закон в случае с Алексеем Климовым, пока неизвестно. И каждый день он ждет, что придут приставы и выставят его семью за дверь.

Зиндан продается?

Недавно, спустя 15 лет, Алексей Климов побывал в том доме в Ингушетии в станице Троицкой, в подвале которого его держали бандиты. Точнее, он приехал на развалины. После разминирования дома там так никто и не живет, руины никто не восстановил. Некому. Все, кто там жил, покойники... К сожалению, при взрыве схрона там погибли и четверо наших бойцов во главе с командиром ингушского ОМОНа.

Представить сложно, какой это будет плевок в лицо государству, если Алексей от безысходности наденет заработанный им знак отличия "За верность закону", восстановит тот дом и подвал и станет там жить, пока на эти развалины никто не претендует.

А если серьезно, как же так получилось, что прокурор за 20 лет безупречной службы не заслужил себе даже 45 квадратов на семью с двумя детьми? Как получилось, что кавказский пленник стал московским, что формально, как было на тот момент, все по закону, а по сути - издевательство?