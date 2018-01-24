Как уберечь своих детей от агрессии в школе?

Ни одного большого исследования на тему "Агрессия в российской школе" не проводилось. По данным некоторых зарубежных исследований, более 75% детей и подростков в течение школьной жизни хотя бы раз сталкивались с проявлением агрессии в их адрес и до 10% детей характеризуются устойчивым агрессивным поведением.
Опрос учителей, в какой возрастной группе больше всего проявляется агрессия, показал, что разницы между младшими школьниками, двенадцатилетними и пятнадцатилетними нет. Агрессоры процветают везде. Одно время считалось, что девочки, обладающие более выраженной эмпатией, тревожностью и чувством вины, подавляют у себя открытое проявление агрессии. Но на самом деле девочки не менее склонны к агрессии, если считают, что поступают правильно.
Вернуть полноценную психологическую службу в школы - лишь отчасти решить проблему и переложить ответственность с родителей на кого-то другого. Социологи и психологи в один голос говорят, что причина агрессии таится в самом обществе, которое в последнее время находится в постоянном стрессе - необходимость хорошо зарабатывать, страх потерять работу, страх за свое завтра. Ключевое слово - страх: родители испытывают его постоянно. Эти страхи передаются их детям.
Страх выливается в агрессию к собственным детям, а те, в свою очередь, считают, что их недолюбливают. И ребенку ничего не остается, как показать себя, заявить о себе чем-то, что "нельзя". "А если еще и с "пушкой" в школу прийти, да еще по телевизору покажут, вот будет круто", - думает подросток.
И все как будто понарошку, как в компьютерной игре: приду - постреляю, заработаю очки, одержу маленькую, но победу над враждебным мне обществом.
Выход для родителей один: слушать и слышать. Так, по мнению педагога-психолога Юлии Гартман, отвечать агрессией на агрессию нельзя.
Также важно признавать необходимость поиска путей решения проблем: "Я вижу, это действительно важно для тебя. Когда ты успокоишься, мы вместе все обсудим. Я тебе помогу".
И создавать возможность подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых - в труде, в спорте, творчестве.
Хроника преступлений
- 3 февраля 2014 года в московской школе N263 десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного.
- 5 сентября 2017 года в подмосковной школе N1 Ивантеевки девятиклассник Михаил П. открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали трое учеников. Открытую черепно-мозговую травму получила оказавшая подростку сопротивление учительница, на которую стрелявший набросился с кухонным топориком.
- 15 января 2018 года произошла поножовщина в пермской школе N127. Двое подростков ворвались в класс и устроили драку. Их пытались разнять школьники и учительница младших классов, ножевые ранения получили 15 человек.
- 17 января 2018 года в школе поселка Смольное Челябинской области ученик девятого класса ударил ножом своего одноклассника.
- 19 января 2018 года в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса в школе N5, кинул бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы. Пострадали четыре человека, в том числе учительница и трое детей.
Управляй гневом
В России работает благотворительная программа "Школа без агрессии" - проект международной организации "Искусство жизни". Это четырехдневная программа для профилактики проявления негативных эмоций в детских коллективах. "РГ" поговорила с инструктором программы Галиной Зосименко.
Агрессор может появиться как в благополучной, так и в неблагополучной семье?
Галина Зосименко: Конечно, ведь агрессия - это эмоция, которая есть у каждого человека, а вот знания, как с ней работать, как ее выражать, есть не у всех. Для большинства людей эти способы ограничены полученным опытом в определенной семье. А в семьях, как правило, выражение происходит по шаблону, полученному от родителей, и т.д. Этому можно и нужно учиться, находить разные варианты выражения эмоций.
Если в классе есть очевидный агрессор, что должны говорить родители своему ребенку, который видит такой негативный пример?
Галина Зосименко: Я говорила своим детям, что творчество, спорт, здоровый образ жизни - вот что круто и заразительно. И если это культивируется в семье, по телевизору, в школе, то агрессоры не будут подавать заразительный пример...
Что должны делать родители, чтобы ребенок не стал агрессором?
Галина Зосименко: Первые формы агрессии ребенок видит в семье, и поэтому, конечно, важно образовываться самим родителям. Вы знаете, меня всегда удивляло: чтобы получить профессию, люди учатся по 5-9 лет в учебных заведениях, а чтобы стать родителями - не обучаются вообще, считая, что и так сойдет... вот и получаем результат! Родительству важно обучаться, знать, как говорить с ребенком и как слушать, чтобы ребенок говорил, как разрешать конфликты, где помогать, а где дать самостоятельность, знать элементарные законы нашей психики. Всеобщая психологическая неграмотность ведет к невежеству общения, разгулу эмоций и в конечном счете агрессии, а иногда и к суициду.
Методы программы "Школа без агрессии"
- дыхательные техники из йоги;
- звуковые техники из йоги, снижающие уровень тревожности и агрессии;
- игры на взаимодействие и поддержку - проигрывание сложных ситуаций и выходов из них.