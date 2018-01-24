Как уберечь своих детей от агрессии в школе?

Новости

На оранжевой ветке метро поезда "Москва" появятся в 2019 году 22:00
Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет 21:58
Косачев: Новые санкции США против КНДР мешают диалогу Сеула и Пхеньяна 21:51
В Москве автомобиль въехал в автобусную остановку 21:45
Владелец бывшего клуба Шалимова арестован итальянской полицией 21:38
Россия и Турция обсудили вопросы сирийского национального диалога 21:31
В Ростове фура врезалась в остановку с людьми 21:27
Тульские оружейники создали робота-реаниматора 21:24
Видео: В Германии обнаружили нетронутую часть Берлинской стены 21:20
Опубликован календарь сборной России в Лиге наций 20:57
Воронежец нашел "похищенные" 15 миллионов рублей 20:49
Один человек погиб в результате обстрела в турецком городе Килис 20:42
СПГ-танкер с российским газом прибыл в Бостон 20:32
Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля 20:31
Россияне смогут голосовать в Литве на пяти избирательных участках 20:20
Арестован начальник ГИБДД по Кировской области 20:15
На Ставрополье электричка насмерть сбила подростка 20:00
США ввели новые санкции в отношении КНДР 19:57
Путин предложил расцеловать задавшего вопрос уфимского рабочего 19:43
Лукашенко дал напутствие белорусским спортсменам на Олимпиаде 19:37
Президент Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык обучения 19:22
Спецслужбы Германии наблюдают за смартфонами граждан с помощью "тихих SMS" 19:05
ЕК призвала Россию и Украину обсудить транзит газа после решения суда 19:01
Власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки 18:51
В Великом Новгороде китаец попался на даче взятки полицейскому 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 21:36
Рубрика: Общество

Неуправляемые

Как уберечь своих детей от агрессии в школе?
Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Неделя №7479 (16)
В лихие 90-е, когда я училась в школе, стреляли на улицах, но не в классах.
Улан-Удэ. Военный поселок Сосновый Бор. 19 января 2018. Класс школы No5, в которой было совершено нападение. Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС Улан-Удэ. Военный поселок Сосновый Бор. 19 января 2018. Класс школы No5, в которой было совершено нападение. Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС
Улан-Удэ. Военный поселок Сосновый Бор. 19 января 2018. Класс школы No5, в которой было совершено нападение. Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС

Ни одного большого исследования на тему "Агрессия в российской школе" не проводилось. По данным некоторых зарубежных исследований, более 75% детей и подростков в течение школьной жизни хотя бы раз сталкивались с проявлением агрессии в их адрес и до 10% детей характеризуются устойчивым агрессивным поведением.

Опрос учителей, в какой возрастной группе больше всего проявляется агрессия, показал, что разницы между младшими школьниками, двенадцатилетними и пятнадцатилетними нет. Агрессоры процветают везде. Одно время считалось, что девочки, обладающие более выраженной эмпатией, тревожностью и чувством вины, подавляют у себя открытое проявление агрессии. Но на самом деле девочки не менее склонны к агрессии, если считают, что поступают правильно.

Фото: depositphotos.com
Белорусский психолог: как и за что хвалить малыша

Вернуть полноценную психологическую службу в школы - лишь отчасти решить проблему и переложить ответственность с родителей на кого-то другого. Социологи и психологи в один голос говорят, что причина агрессии таится в самом обществе, которое в последнее время находится в постоянном стрессе - необходимость хорошо зарабатывать, страх потерять работу, страх за свое завтра. Ключевое слово - страх: родители испытывают его постоянно. Эти страхи передаются их детям.

Страх выливается в агрессию к собственным детям, а те, в свою очередь, считают, что их недолюбливают. И ребенку ничего не остается, как показать себя, заявить о себе чем-то, что "нельзя". "А если еще и с "пушкой" в школу прийти, да еще по телевизору покажут, вот будет круто", - думает подросток.

И все как будто понарошку, как в компьютерной игре: приду - постреляю, заработаю очки, одержу маленькую, но победу над враждебным мне обществом.

Выход для родителей один: слушать и слышать. Так, по мнению педагога-психолога Юлии Гартман, отвечать агрессией на агрессию нельзя.

Также важно признавать необходимость поиска путей решения проблем: "Я вижу, это действительно важно для тебя. Когда ты успокоишься, мы вместе все обсудим. Я тебе помогу".

И создавать возможность подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых - в труде, в спорте, творчестве.

Наглядно

Хроника преступлений

- 3 февраля 2014 года в московской школе N263 десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного.

- 5 сентября 2017 года в подмосковной школе N1 Ивантеевки девятиклассник Михаил П. открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали трое учеников. Открытую черепно-мозговую травму получила оказавшая подростку сопротивление учительница, на которую стрелявший набросился с кухонным топориком.

- 15 января 2018 года произошла поножовщина в пермской школе N127. Двое подростков ворвались в класс и устроили драку. Их пытались разнять школьники и учительница младших классов, ножевые ранения получили 15 человек.

- 17 января 2018 года в школе поселка Смольное Челябинской области ученик девятого класса ударил ножом своего одноклассника.

- 19 января 2018 года в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса в школе N5, кинул бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы. Пострадали четыре человека, в том числе учительница и трое детей.

Прямая речь

Управляй гневом

В России работает благотворительная программа "Школа без агрессии" - проект международной организации "Искусство жизни". Это четырехдневная программа для профилактики проявления негативных эмоций в детских коллективах. "РГ" поговорила с инструктором программы Галиной Зосименко.

Агрессор может появиться как в благополучной, так и в неблагополучной семье?

Фото: depositphotos.com
За участие детей в азартных играх предложили наказывать родителей

Галина Зосименко: Конечно, ведь агрессия - это эмоция, которая есть у каждого человека, а вот знания, как с ней работать, как ее выражать, есть не у всех. Для большинства людей эти способы ограничены полученным опытом в определенной семье. А в семьях, как правило, выражение происходит по шаблону, полученному от родителей, и т.д. Этому можно и нужно учиться, находить разные варианты выражения эмоций.

Если в классе есть очевидный агрессор, что должны говорить родители своему ребенку, который видит такой негативный пример?

Галина Зосименко: Я говорила своим детям, что творчество, спорт, здоровый образ жизни - вот что круто и заразительно. И если это культивируется в семье, по телевизору, в школе, то агрессоры не будут подавать заразительный пример...

Что должны делать родители, чтобы ребенок не стал агрессором?

Галина Зосименко: Первые формы агрессии ребенок видит в семье, и поэтому, конечно, важно образовываться самим родителям. Вы знаете, меня всегда удивляло: чтобы получить профессию, люди учатся по 5-9 лет в учебных заведениях, а чтобы стать родителями - не обучаются вообще, считая, что и так сойдет... вот и получаем результат! Родительству важно обучаться, знать, как говорить с ребенком и как слушать, чтобы ребенок говорил, как разрешать конфликты, где помогать, а где дать самостоятельность, знать элементарные законы нашей психики. Всеобщая психологическая неграмотность ведет к невежеству общения, разгулу эмоций и в конечном счете агрессии, а иногда и к суициду.

Навигатор

Методы программы "Школа без агрессии"

- дыхательные техники из йоги;

- звуковые техники из йоги, снижающие уровень тревожности и агрессии;

- игры на взаимодействие и поддержку - проигрывание сложных ситуаций и выходов из них.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Соколова Наталья/Алексей Афонин

Главное сегодня

Путин заявил о востребованности российской военной продукции
Дворкович заявил о восстановлении экономики РФ после кризиса
МВД рассмотрит предложение ввести теоретический экзамен при замене прав
Фильм "Смерть Сталина" посмотрят в Генпрокуратуре
Украинский журналист слил в Сеть секретные планы ВСУ