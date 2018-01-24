Как уберечь своих детей от агрессии в школе?

В лихие 90-е, когда я училась в школе, стреляли на улицах, но не в классах.

Улан-Удэ. Военный поселок Сосновый Бор. 19 января 2018. Класс школы No5, в которой было совершено нападение. Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по республике Бурятия/ТАСС

Ни одного большого исследования на тему "Агрессия в российской школе" не проводилось. По данным некоторых зарубежных исследований, более 75% детей и подростков в течение школьной жизни хотя бы раз сталкивались с проявлением агрессии в их адрес и до 10% детей характеризуются устойчивым агрессивным поведением.

Опрос учителей, в какой возрастной группе больше всего проявляется агрессия, показал, что разницы между младшими школьниками, двенадцатилетними и пятнадцатилетними нет. Агрессоры процветают везде. Одно время считалось, что девочки, обладающие более выраженной эмпатией, тревожностью и чувством вины, подавляют у себя открытое проявление агрессии. Но на самом деле девочки не менее склонны к агрессии, если считают, что поступают правильно.

Вернуть полноценную психологическую службу в школы - лишь отчасти решить проблему и переложить ответственность с родителей на кого-то другого. Социологи и психологи в один голос говорят, что причина агрессии таится в самом обществе, которое в последнее время находится в постоянном стрессе - необходимость хорошо зарабатывать, страх потерять работу, страх за свое завтра. Ключевое слово - страх: родители испытывают его постоянно. Эти страхи передаются их детям.

Страх выливается в агрессию к собственным детям, а те, в свою очередь, считают, что их недолюбливают. И ребенку ничего не остается, как показать себя, заявить о себе чем-то, что "нельзя". "А если еще и с "пушкой" в школу прийти, да еще по телевизору покажут, вот будет круто", - думает подросток.

И все как будто понарошку, как в компьютерной игре: приду - постреляю, заработаю очки, одержу маленькую, но победу над враждебным мне обществом.

Выход для родителей один: слушать и слышать. Так, по мнению педагога-психолога Юлии Гартман, отвечать агрессией на агрессию нельзя.

Также важно признавать необходимость поиска путей решения проблем: "Я вижу, это действительно важно для тебя. Когда ты успокоишься, мы вместе все обсудим. Я тебе помогу".

И создавать возможность подростку реализовать и утвердить себя на уровне взрослых - в труде, в спорте, творчестве.

Наглядно

Хроника преступлений

- 3 февраля 2014 года в московской школе N263 десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного.

- 5 сентября 2017 года в подмосковной школе N1 Ивантеевки девятиклассник Михаил П. открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали трое учеников. Открытую черепно-мозговую травму получила оказавшая подростку сопротивление учительница, на которую стрелявший набросился с кухонным топориком.

- 15 января 2018 года произошла поножовщина в пермской школе N127. Двое подростков ворвались в класс и устроили драку. Их пытались разнять школьники и учительница младших классов, ножевые ранения получили 15 человек.

- 17 января 2018 года в школе поселка Смольное Челябинской области ученик девятого класса ударил ножом своего одноклассника.

- 19 января 2018 года в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников седьмого класса в школе N5, кинул бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы. Пострадали четыре человека, в том числе учительница и трое детей.

Прямая речь

Управляй гневом

В России работает благотворительная программа "Школа без агрессии" - проект международной организации "Искусство жизни". Это четырехдневная программа для профилактики проявления негативных эмоций в детских коллективах. "РГ" поговорила с инструктором программы Галиной Зосименко.

Агрессор может появиться как в благополучной, так и в неблагополучной семье?

Галина Зосименко: Конечно, ведь агрессия - это эмоция, которая есть у каждого человека, а вот знания, как с ней работать, как ее выражать, есть не у всех. Для большинства людей эти способы ограничены полученным опытом в определенной семье. А в семьях, как правило, выражение происходит по шаблону, полученному от родителей, и т.д. Этому можно и нужно учиться, находить разные варианты выражения эмоций.

Если в классе есть очевидный агрессор, что должны говорить родители своему ребенку, который видит такой негативный пример?

Галина Зосименко: Я говорила своим детям, что творчество, спорт, здоровый образ жизни - вот что круто и заразительно. И если это культивируется в семье, по телевизору, в школе, то агрессоры не будут подавать заразительный пример...

Что должны делать родители, чтобы ребенок не стал агрессором?

Галина Зосименко: Первые формы агрессии ребенок видит в семье, и поэтому, конечно, важно образовываться самим родителям. Вы знаете, меня всегда удивляло: чтобы получить профессию, люди учатся по 5-9 лет в учебных заведениях, а чтобы стать родителями - не обучаются вообще, считая, что и так сойдет... вот и получаем результат! Родительству важно обучаться, знать, как говорить с ребенком и как слушать, чтобы ребенок говорил, как разрешать конфликты, где помогать, а где дать самостоятельность, знать элементарные законы нашей психики. Всеобщая психологическая неграмотность ведет к невежеству общения, разгулу эмоций и в конечном счете агрессии, а иногда и к суициду.

Навигатор

Методы программы "Школа без агрессии"

- дыхательные техники из йоги;

- звуковые техники из йоги, снижающие уровень тревожности и агрессии;

- игры на взаимодействие и поддержку - проигрывание сложных ситуаций и выходов из них.