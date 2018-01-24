Какой видят Россию иностранные фотографы?

11 иностранных и российских фотографов проехали Россию вдоль и поперек и показали свой портрет самой большой страны мира.

Итогом этого путешествия стала выставка "Сила притяжения" в Галерее классической фотографии и одноименный альбом. Как признаются авторы, среди которых Алексей Мякишев (Россия), Оливье Маркези (Франция), Лилит Матевосян (Грузия, Россия), Паскаль Дюмон (Канада), Илья Питалев (Россия), Василий Ильинский (Россия) и другие, соблазн оказаться в плену у стереотипов был велик: в России холодно, грустно и не устроено.

Но чем дольше длилось путешествие, тем становилось понятнее - Россия разная: если есть любовь, то есть и ненависть, если есть грусть, то есть и радость. Главное, что Россию нужно изучать, пристальнее вглядываться в нее, поэтому каждый кадр сопровождается коротким рассказом от автора снимка.

Прямая речь

Какой вы видите Россию?

Лор Дебросс, французская художница и фотограф:

- Россия для меня захватывающая, впадающая в крайности, насыщенная, полная вибраций и света, щедрая, но жесткая, холодная и горячая одновременно. Она дает и тут же забирает, эта бескрайняя страна не знает границ и лимитов во всех отношениях.

Что меня поразило больше всего в России - это сюрпризы. Живя здесь, никогда не знаешь, что тебя ждет, нужно быть готовым ко всему, даже к самому невероятному.

Ну и, конечно, невероятная щедрость и гостеприимность жителей страны, которые всегда готовы открыть для тебя дверь своего дома и своей души.