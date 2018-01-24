Колумбия отозвала своего диппредставителя в Венесуэле

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано. Он займет пост диппредставителя в Коста-Рике.

Власти Колумбии пока не собираются назначать нового посла в Каракас из-за со сложных отношений между странами, передает РИА Новости. Колумбию в Венесуэле будет представлять поверенный в делах Херман Кастаньеда.

Президент Сантос ранее заявил о крахе боливарианской революции в Венесуэле и предложил стране гуманитарную помощь. Его коллега Николас Мадуро назвал Сантоса предателем.