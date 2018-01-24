Новые правила субсидирования ипотечной ставки позволяют взять ипотеку под 6 процентов годовых семьям, в которых с начала года появится второй или третий ребенок. Первые кредиты по программе будут выданы уже в январе 2018 года.

Родители, у которых уже есть ипотека, могут ее переоформить, главное условие - рождение второго или третьего ребенка уже в 2018 году. Фото: depositphotos.com

Прием заявок на льготную ипотеку начался в 80 банках-партнерах Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Кроме того, заявку на получение кредита можно подать через сайт агентства и в офисах банка "Российский капитал", которые занимаются ипотечным кредитованием. Всего на реализацию программы выделяется 600 миллиардов рублей. Заявка на кредит подается со стандартным пакетом документов и свидетельствами о рождении детей. Родители, у которых уже есть ипотека, могут ее пере­оформить. "По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на новый кредит, и по нему не было просрочек", - сообщили в АИЖК.

Рефинансирование возможно только в том случае, если приобреталась первичная недвижимость. Кроме того, при рефинансировании под 6 процентов размер займа не может превышать 80 процентов от стоимости недвижимости. Легко проходят по таким условиям кредиты, которые были взяты с 20-процентным первоначальным взносом.

После окончания срока действия льготной ставки (3 или 5 лет) ставка увеличится, но не до рыночной. Новые условия кредитования рассчитываются по специальной формуле: ключевая ставка ЦБ (на дату выдачи кредита) плюс 2 процентных пункта.

При нынешней ставке в 7,75 процента заемщики, которые возьмут или рефинансируют ипотеку сейчас под 6 процентов, по окончании льготного периода будут платить ее по ставке 9,75 процента. Всего же срок кредитования по программе может составлять от 3 до 30 лет.

9,75 процента годовых составит ипотечная ставка после окончания действия льготной ставки в шесть процентов

"Льготные условия кредитования помогут приобрести квартиру тем семьям с детьми, которые не могут себе этого позволить. Я не исключаю, что удельный вес данной группы покупателей возрастет до 40 процентов", - считает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. По его мнению, это может увеличить спрос на рынке жилья на 15-20 процентов.

Родители, у которых уже есть ипотека, могут ее пере­оформить, главное условие - рождение второго или третьего ребенка уже в 2018 году.

Конкретно

Пять критериев, которым должны соответствовать заемщики

1 В роддом с января

Главный критерий участия в программе - второй или третий ребенок в семье должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.

2 С трех до пяти

Семьи, в которых родился второй ребенок, могут пользоваться ипотекой по ставке 6 процентов в течение трех лет, третий ребенок - пяти. Если у заемщика в срок действия льготной ставки на второго ребенка, родится третий, действие ставки в 6 процентов продлевается на пять лет с момента окончания первого льготного периода. В этом случае общий срок пользования субсидированной ставкой составит 8 лет.

3 По средней цене

Размер кредита по льготной ставке ограничен 3 миллионами для регионов и 8 миллионами рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Это средний ценовой сегмент недвижимости, так что рассчитывать на покупку дорогой квартиры не стоит. По мнению экспертов, ценовое ограничение создаст сложности для больших семей, которые хотят расширить жилую площадь и присматриваются к многокомнатным квартирам.

4 Копить придется

В новой программе размер первоначального взноса составляет не менее 20 процентов от стоимости недвижимости.

5 Кто на новенького?

Льготная ставка действует только при покупке недвижимости на первичном рынке. Приобрести можно готовую и строящуюся квартиру, дом с земельным участком или таунхаус, но не на вторичном рынке.