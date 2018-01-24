Целый ряд лидеров сборной России не смогут выступить на стартующих 9 февраля зимних Играх. Международный олимпийский комитет без объяснения причин вычеркнул их из расширенного списка нашей предварительной заявки, отправленной еще в конце прошлого года.

Напомним, что после декабрьского решения МОК о выступлении на Играх команды "олимпийские атлеты из России" под нейтральным флагом был сформирован список из 500 кандидатов на поездку в Пхенчхан, в который вошли спортсмены, тренеры плюс персонал.

Каждый претендент рассматривался комиссией МОК под председательством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон. Изучалось допинговое прошлое атлетов, количество сданных ими тестов и т.д. Итоги деятельности комиссии оказались убийственными для нашей команды. Из списка на непонятных основаниях, без конкретных обвинений вычеркнуты более сотни фамилий, среди которых суперзвезды мирового спорта. Такие, как биатлонист Антон Шипулин, мастер шорт-трека Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, победители и призеры крупнейших международных соревнований из других зимних видов спорта.

Вкупе с почти тремя десятками атлетов, ранее дисквалифицированных комиссией МОК под руководством Денниса Освальда, общие потери сборной России колоссальные.

Разбираемся, скольких медалей недосчиталась наша команда именно после того, как г-жа Фурнейрон и ее коллеги вымарали из нашей заявки имена ни в чем не виноватых топовых атлетов.

Лыжные гонки: минус 3 медали

Для прошлогоднего победителя престижной многодневки "Тур де Ски" и пятикратного медалиста чемпионата мира-2017 Сергея Устюгова Олимпиада в Южной Корее могла стать самой яркой страницей спортивной биографии - наш лыжник находится на пике карьеры. Увы, но кроме Устюгова Международный олимпийский комитет, по имеющейся предварительной информации, "выкосил" примерно половину состава нашей лыжной сборной.

Антон Шипулин вел за собой команду, от которой сейчас ничего не оставили. Фото: EPA

Понятно, что без Устюгова рассчитывать на призовое место в мужской эстафете или командном спринте почти нереально. В целом недопуск Сергея и ряда его товарищей по сборной лишает Россию как минимум трех медалей, причем одна из них наверняка должна была иметь высшую пробу.

Биатлон: минус 3 медали

Из биатлонистов приглашения получили лишь три человека - Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Среди звезд и реальных претендентов на награды помимо Шипулина вычеркнуты Евгений Гараничев, Алексей Волков, Екатерина Юрлова-Перхт. При таком чудовищном сокращении заявки невозможно сформировать составы на три эстафеты - мужскую, женскую и смешанную в формате "2+2". А ведь наши ребята - чемпионы Сочи-2014 в командной гонке. По оценкам специалистов, в восьми личных дисциплинах мы могли рассчитывать как минимум дважды оказаться на пьедестале. При нынешнем положении дел ждать от оставшихся трех биатлонистов в Пхенчхане нечего.

Шорт-трек: минус 2 медали

Экс-корейцу Виктору Ану отказали в праве стартовать на своей родине. Фото: РИА Новости

Виктор Ан - шестикратный олимпийский чемпион. Три победы он одержал в Турнине-2006 как южнокорейский спортсмен Ан Хен Су, этот результат он повторил в Сочи-2014, спустя три года после получения российского гражданства.

Состав нашей команды по биатлону МОК урезал так жестко, что составы на эстафеты просто не набираются

В нынешнем сезоне Ан не показывал выдающихся достижений на этапах Кубка мира, однако мастера такого класса и с опытом подходят к Олимпиаде на пике формы, способны здесь прыгнуть выше головы. У себя на родине Ан имел возможность "зацепить" медаль в личных видах программы. С отсутствием Ана, вычеркнутых из списка Владимира Григорьева и Давида Айрапетяна сборная России теряет шанс подняться на пьедестал по итогам мужской эстафеты, которую она выиграла в Сочи.

Коньки: минус 2 медали

На то, что в заявке будут сохранены фамилии мировых лидеров Павла Кулижникова и Дениса Юскова, мало кто рассчитывал. Все-таки у них в прошлом фиксировались случаи нарушения антидопинговых правил, хотя Юскову в крайне запутанном и неоднозначном деле в итоге удалось доказать свою невиновность. Хотя три сезона соревновательной деятельности ему пришлось пропустить. Сейчас, по словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, приглашений не дождались 80-90 процентов внесенных в заявку скороходов. С уверенностью можно говорить лишь об участии дважды бронзового призера Сочи Ольги Граф, Ангелины Голиковой и Натальи Ворониной.

МОК не позволил сильнейшим российским спортсменам сразиться за награды Пхенчхана. Фото: REUTERS

В скоростном беге на коньках после расширения программы за счет появления масс-старта разыгрывается 14 комплектов. Наша оценка медальных потерь сборной России - минимум две награды.

Фигурное катание: неочевидная потеря

Не допущена олимпийская чемпионка-2014 в команде и серебряный призер в турнире спортивных пар Ксения Столбова, выступающая с Федором Климовым. На чемпионате Европы-2018 тандем взял "серебро", на Олимпиаде при более серьезной конкуренции небольшой шанс выиграть хотя бы "бронзу" все-таки имелся. Но объективно отсутствие пары Столбова - Климов нельзя равнять с потерей награды. Также "красный свет" зажжен перед Иваном Букиным, партнером Александры Степановой в танцевальном дуэте.

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В бобслее и скелетоне уже после безжалостных вердиктов комиссии Освальда Россия ни на что не рассчитывала. В санях Фурнейрон со товарищи не допустили Викторию Демченко, не входившую в круг фаворитов. "Бан" пяти хоккеистов из расширенного списка 47 при итоговой заявке в 25 человек на силу команды принципиально не повлиял. В горных лыжах, сноуборде, фристайле, керлинге потерь нет.