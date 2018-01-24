Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они взяли верх над румынками Ириной Бегу и Моникой Никулеску.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 в пользу наших спортсменок. Матч продолжался 1 час 25 минут, за это время россиянки один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы сделали один эйс, три двойные и использовали один брейк из трех.

Макарова и Веснина повторили свой лучший результат на Australian Open: в 2014 году они также дошли до финала этого турнира. Наши девушки являются олимпийским и чемпионками-2016, они трижды выигрывали турниры Большого шлема.

Соперницы россиянок в финале уже известны. Екатерина и Елена за победу сразятся с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.