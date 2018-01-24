Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет

Европа должна пересмотреть свою стратегию развития на ближайшие десять лет. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на экономическом форуме в Давосе.

"Мы нуждаемся в сильной Европе, чтобы иметь возможность интегрироваться в мире. Я считаю, что мы должны изменить стратегию на десять лет: это касается экономики, социальных вопросов, экологии, науки и политики", - отметил Макрон. По его словам, новая стратегия нужна, "чтобы показать нашим народам и всему остальному миру новую силу, которая может взаимодействовать с другими". "Наше отношение к свободе, справедливости, правам уникально, в Европе есть баланс этих ценностей, и это является основой для объединения", - считает французский президент.

"Основная стратегия для меня на ближайшие годы и особенно на этот год - это создать новый фундамент для нашей Европы", - заявил Макрон. По его мнению, необходимо уделить повышенное внимание вопросам, связанным с энергетикой, миграцией, цифровыми технологиями и инвестициями.

Президент Франции подчеркнул, что прибыл в Давос, чтобы призвать другие страны к действию и подчеркнул важность роли европейских стран в мире.