Можно ли с выгодой рефинансировать банковские кредиты

Процентные ставки по кредитам заметно снизились и, как прогнозируют эксперты, будут падать дальше. Банки переманивают друг у друга клиентов, предлагая переоформить займы под более низкий процент. Какова выгода для заемщиков, разбиралась "Российская газета".

Ставки биты

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам впервые за последние десять лет опустилась ниже 10 процентов, а еще пару лет назад они выдавались под 13-14 процентов.

С потребительскими кредитами та же история. Раньше взять деньги в банке можно было только под 17-20 процентов годовых, а теперь ставки упали до 13-14. Для семейного бюджета эти несколько процентных пунктов - лишние тысячи рублей.

Предложения от банков не заставили себя ждать. "Переоформи кредит и плати меньше!" - призывает реклама. А есть ли смысл?

Прежде чем затевать рефинансирование кредита, сделайте расчеты. На сайтах банков и просто в Интернете полным-полно кредитных калькуляторов.

Для примера возьмем условный ипотечный кредит. Допустим, четыре года назад мы заняли у банка 1,8 миллиона рублей сроком на 20 лет по ставке 13,5 процента. Ежемесячный платеж составляет почти 24 тысячи рублей. Рефинансировать этот кредит можно под 9,99 процента.

За четыре года мы выплатили часть основного долга - около 115 тысяч рублей. Так что сумма нового кредита будет уже 1,685 миллиона рублей. Если оформить новый кредит на оставшиеся 16 лет, ежемесячный платеж составит 17,6 тысячи рублей. При таком раскладе за все время действия нового займа заплатим банку сверх взятого кредита 1,69 миллиона рублей. А вот если бы мы не стали рефинансировать кредит и платили как и раньше, за те же оставшиеся 16 лет отдали бы банку 2,43 миллиона. Как видим, экономия есть.

В 2017 году доля рефинансированной ипотеки составляла 5-7 процентов, к концу 2018-го она может вырасти до 20

Другое дело - потребительские займы. Например, рефинансирование любых кредитов под 11,99 процента годовых. На деле выясняется, что такая ставка действует только для зарплатных клиентов, для остальных - 13 процентов. Предположим, год назад мы взяли миллион рублей на три года по ставке в 16,8 процента. Ежемесячный платеж равен 35,5 тысячи рублей. За год мы уже выплатили 305 тысяч основного долга. Если рефинансировать оставшуюся сумму в 695 тысяч рублей на два года под 13 процентов, ежемесячно будем платить банку по 33 тысячи. Разница в ежемесячном платеже - 2,5 тысячи, а в переплате - 30 тысяч. Стоит подумать, есть ли смысл затевать рефинансирование, тем более что все равно придется оформлять страховку, а это тоже стоит денег.

Кредит не даром

Для привлечения по сути нового ипотечного кредита потребуется провести оценку недвижимости. Старое заключение, если оно старше полугода, не действует. Оценка будет стоить от 4 тысяч рублей. Другая статья расходов - страхование. Нужно сразу застраховать жизнь заемщика и объект недвижимости. Стоить такой полис будет от 14 тысяч рублей ежегодно. В-третьих, придется заплатить пошлину за регистрацию права собственности.

Банки могут выдвигать и другие условия. В частности, рефинансировать ипотечный кредит, но до определенной суммы (например, до 1,5 миллиона рублей). Либо могут попросить оплатить комиссию от суммы кредита - ее размер, как правило, зависит от суммы долга.

"Наблюдения показывают, что рефинансирование под удивительно низкую процентную ставку могут предлагать вполне респектабельные банки. Но когда начинается более подробный разговор и появляются бумаги, оказывается, что реальная стоимость денег выше, чем по первоначальному кредиту", - говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Отсекать часть потенциальных претендентов на рефинансирование могут также условия самой процедуры переоформления кредита. Чтобы рефинансировать один заем, нужно взять другой, потом погасить первый, переоформить залог на новый кредит. Вся процедура занимает около месяца. На этот период нужно обслуживать сразу два кредита, отмечает старший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

Обоюдная выгода

Для потребителей переоформить кредит действительно может быть выгодно. Стоит ли это делать, каждый заемщик решает для себя сам. Но зачем рефинансирование нужно банкам, неужели они так прониклись заботой о клиентах?

Себе в убыток кредитные организации явно работать не будут. Считается, что рефинансирование кредитов - это наименее рискованное кредитование физических лиц, рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С помощью перекредитования чужих заемщиков банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет платежеспособных граждан. "Можно сказать, что некоторые банки начинают строить чуть ли не бизнес-модель, предлагая более низкие ставки и переманивая клиентов", - говорит эксперт.

Так что если вы вовремя оплачиваете проценты по своему кредиту, вполне можете получить для себя более выгодные условия. Между прочим, даже в другой банк можно не обращаться. Программы рефинансирования своих же клиентов запустили уже несколько крупных кредитных организаций. Например, в одной из них предлагают снизить ставку по ипотеке примерно на два процента, если кредит взят более года назад. Скорее всего, по такому пути пойдут и другие кредитные организации. "Банку невыгодно терять добросовестного клиента, если он аккуратно обслуживает свой долг", - говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Если банк сам не пойдет на снижение ставки, то альтернативой для клиента станет уход в другой банк. Тем и ценна конкуренция, поясняет он.

К тому же от снижения ставок банки ничего не теряют. Зарабатывают они на разнице между тем процентом, под который привлекают деньги, и тем, под который эти же деньги выдают. То есть если снизились ставки по кредитам, снизятся и ставки по вкладам.

Выбрать удачный момент

В 2018 году ставки по потребительским и ипотечным кредитам продолжат снижение, уверены эксперты. Если в начале года ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк, составляет 7,75 процента, то к концу года она может снизиться до 7 процентов, а значит, в этих же пропорциях будут снижаться и ставки по всем кредитам, поясняет советник председателя совета Ассоциации банков России Олег Иванов. В итоге к концу этого года можно будет привлекать розничные кредиты под 11-12 процентов, автокредиты - под 10 процентов, а ипотечные - под 9 процентов, указывают эксперты. Так что рефинансировать займы к концу года может оказаться еще выгоднее. Правда, не стоит забывать, что в течение этого года до рефинансирования платить придется по старой ставке.

В любом случае рефинансирование кредитов привлекательно и для банков, и для населения, потому эта услуга будет востребована. "Ипотечные кредиты долгосрочные, а за это время ставки существенно поменялись. Поэтому люди приходят и меняют ставки в своем или в другом банке. Чем больше будет проявляться тренд в сторону снижения процентной ставки, тем больше будет расти доля рефинансированных кредитов", - говорит Гарегин Тосунян. В 2017 году доля рефинансирования ипотечных кредитов составляла 5-7 процентов. "Но, учитывая существующие тенденции, к концу 2018 года этот показатель может вырасти до 20 процентов", - отмечает Анатолий Аксаков.