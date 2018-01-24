Как рассказал первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни Александр Журавлев, сотрудники ведомства задержали три партии нелегальных сигарет. "Пресечена деятельность транснациональной группировки, которая около двух лет занималась нелегальной перевозкой табачной продукции в Россию. Общая рыночная стоимость изъятых сигарет составляет более 81 миллиона рублей", - заявил Журавлев.
Табачных контрабандистов оперативники разрабатывали несколько месяцев. Преступный бизнес был хорошо отлажен. Машины с партиями сигарет должны были следовать в Узбекистан.
Однако при транзите по России товар незаконно выгружался в столичном регионе, а затем мелкими партиями развозился для продажи по стране. Большим спросом нелегальные сигареты пользовались на Северном Кавказе.
Журавлев также уточнил, что стоимость одной контрабандной пачки сигарет на внутреннем рынке составляет 30-35 рублей. Но цена на легальную продукцию, маркированную акцизными марками, в два раза больше.
Было установлено, что на сигареты не приобретались акцизы. При законном ввозе такого количества табачной продукции нужно было заплатить более 100 миллионов рублей.
Задержано несколько подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Контрабандистам грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, минпромторг на днях начал эксперимент по электронной маркировке табачной продукции для мониторинга оборота.
Это даст возможность подтверждать подлинность товаров и противодействовать их незаконному производству и обороту. Участвовать в нем табачные компании и дистрибьюторы будут добровольно.