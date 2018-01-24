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Рубрика: Происшествия

Не дали прикурить

Изъята рекордная партия контрабандных сигарет
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7478 (15)
Такой внушительной контрабанды - более 60 тонн табачной продукции - российские таможенники давно не задерживали.

Как рассказал первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни Александр Журавлев, сотрудники ведомства задержали три партии нелегальных сигарет. "Пресечена деятельность транснациональной группировки, которая около двух лет занималась нелегальной перевозкой табачной продукции в Россию. Общая рыночная стоимость изъятых сигарет составляет более 81 миллиона рублей", - заявил Журавлев.

Табачных контрабандистов оперативники разрабатывали несколько месяцев. Преступный бизнес был хорошо отлажен. Машины с партиями сигарет должны были следовать в Узбекистан.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Однако при транзите по России товар незаконно выгружался в столичном регионе, а затем мелкими партиями развозился для продажи по стране. Большим спросом нелегальные сигареты пользовались на Северном Кавказе.

Журавлев также уточнил, что стоимость одной контрабандной пачки сигарет на внутреннем рынке составляет 30-35 рублей. Но цена на легальную продукцию, маркированную акцизными марками, в два раза больше.

Было установлено, что на сигареты не приобретались акцизы. При законном ввозе такого количества табачной продукции нужно было заплатить более 100 миллионов рублей.

Задержано несколько подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Контрабандистам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, минпромторг на днях начал эксперимент по электронной маркировке табачной продукции для мониторинга оборота.

Это даст возможность подтверждать подлинность товаров и противодействовать их незаконному производству и обороту. Участвовать в нем табачные компании и дистрибьюторы будут добровольно.

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