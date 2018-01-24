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24.01.2018 06:40
Рубрика: Экономика

Названы источники неустойчивости рубля

Текст: Тарас Фомченков
Александр Абрамов, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС:

- Рубль сегодня может укрепиться вслед за нефтью, по которой ожидается рост из-за запланированных на среду публикаций министерства энергетики США и Американского института нефти по запасам черного золота.

Что касается позитива, то рубль на данный момент находится под флагом поддержки со стороны приближающегося пика налоговых платежей 25 января, а также - сохранения стоимости нефти вблизи уровня в 70 долларов за баррель. Налицо на мировых рынках и общий позитивный настрой относительно перспектив валют развивающихся стран.

Фото: Depositphotos.com
Доллар ждут большие испытания

Впрочем, неустойчивость национальной валюты тоже может сыграть свою роль. И происходить она будет из трех источников - нефть, бюджет и потоки капитала. Что касается последнего пункта, то капиталы действительно уходят с развивающихся рынков, но для России это оказалось не так критично, как предсказывали.

Относительно бюджета, при том, что Резервный фонд израсходован, золотовалютные резервы даже немного выросли. И в целом проблемами бюджета можно управлять. Так что это тоже не такой уж и серьезно влияющий на курс показатель - с точки зрения обрушения национальной валюты, конечно.

Фото: depositphotos.com
Доллар и евро созрели для реванша

Соответственно, разворот рубля может случиться в силу разворота же цен на нефть. И вот тут уже стоит задуматься о такой возможности. Так как, с одной стороны, ОПЕК договорились вроде бы до 2019 года ограничить производство "черного золота". Но в итоге снова все будет зависеть от американских производителей нефти.

Вчера рубль укрепился в течение утренних торгов на Московской бирже, однако растерял все достигнутое преимущество во второй половине дня, устремившись вниз вслед за нефтью. Которая, впрочем, вниз не стремилась, но в темпах роста цены немного потеряла.

Официальный курс доллара на сегодня, 24 января, составляет 56 рублей 41 копейку (ослабление на 22 копейки). За один евро дают 69 рублей 07 копеек (ослабление на 19 копеек).

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