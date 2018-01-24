Официальный сайт баскетбольной Единой лиги опубликовал составы на Матч Всех Звезд, который пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Участники статусного события были определены по итогам голосования, которое проходило в два этапа. Сначала болельщики сформировали расширенный список кандидатов. А затем свое слово сказали представители 20 ведущих изданий, в числе которых была и "Российская газета". К ним присоединились два самых авторитетных на сегодняшний день баскетбольных комментатора - Владимир Гомельский и Роман Скворцов.

Полностью составы выглядят следующим образом. "Звезды России": Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба - "Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("ПАРМА"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Артем Клименко ("Автодор"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").

"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("ПАРМА"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки").

Важно, что составы формировались с учетом двух моментов: в каждую команду должны были войти по пять человек задней и передней линии. При этом от одного клуба допускалось не более двух представителей.

Любопытно, что максимальное количество голосов (22) удалось набрать трем баскетболистам и все они из сборной отечественных звезд: Алексей Швед, Сергей Карасев и Никита Курбанов. В команде легионеров 21 голос был отдан за американского лидера питерского "Зенита" Дрю Гордона. Кроме того, 20 голосов у испанца Хоакима Колома из казанского УНИКСа.

Три игрока набрали максимальное количество голосов: Алексей Швед, Сергей Карасев и Никита Курбанов

Добавим, что эти составы не являются окончательными. Еще по два игрока в каждую команду введет непосредственно Единая лига. Итоговые заявки будут обнародованы в ближайшее время. А 5 февраля главные тренеры звездных сборных назовут стартовые пятерки.

Предстоящий Матч всех звезд станет вторым в истории Единой лиги. В прошлом году игра прошла в Сочи и завершилась победой "Звезд России" - 131:121.