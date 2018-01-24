Один человек погиб в результате обстрела в турецком городе Килис

Один человек погиб, 13 получили ранения в результате ракетного обстрела в турецком городе Килис. По городу было выпущено несколько снарядов, один из них попал в мечеть, где в это время проходила молитва. Один из пострадавших скончался в больнице.

Как сообщают местные СМИ, атака была произведена со стороны сирийского района Африн, где с прошлой недели Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана. Операция началась с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.