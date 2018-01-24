Новости

На оранжевой ветке метро поезда "Москва" появятся в 2019 году 22:00
Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет 21:58
Косачев: Новые санкции США против КНДР мешают диалогу Сеула и Пхеньяна 21:51
В Москве автомобиль въехал в автобусную остановку 21:45
Владелец бывшего клуба Шалимова арестован итальянской полицией 21:38
Россия и Турция обсудили вопросы сирийского национального диалога 21:31
В Ростове фура врезалась в остановку с людьми 21:27
Тульские оружейники создали робота-реаниматора 21:24
Видео: В Германии обнаружили нетронутую часть Берлинской стены 21:20
Опубликован календарь сборной России в Лиге наций 20:57
Воронежец нашел "похищенные" 15 миллионов рублей 20:49
Один человек погиб в результате обстрела в турецком городе Килис 20:42
СПГ-танкер с российским газом прибыл в Бостон 20:32
Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля 20:31
Россияне смогут голосовать в Литве на пяти избирательных участках 20:20
Арестован начальник ГИБДД по Кировской области 20:15
На Ставрополье электричка насмерть сбила подростка 20:00
США ввели новые санкции в отношении КНДР 19:57
Путин предложил расцеловать задавшего вопрос уфимского рабочего 19:43
Лукашенко дал напутствие белорусским спортсменам на Олимпиаде 19:37
Президент Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык обучения 19:22
Спецслужбы Германии наблюдают за смартфонами граждан с помощью "тихих SMS" 19:05
ЕК призвала Россию и Украину обсудить транзит газа после решения суда 19:01
Власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки 18:51
В Великом Новгороде китаец попался на даче взятки полицейскому 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 20:41
Рубрика: Экономика

Копить нельзя тратить

Россияне делают все меньше сбережений
Российская газета - Неделя №7479 (16)
Ежемесячно откладывают деньги на будущее все меньше россиян, показал опрос аналитического центра НАФИ. Так, если в 2016 году средства на "черный день" оставляли 40 процентов жителей нашей страны, то в 2017-м таких оказалось только 33 процента.

При этом сумму не более 10 процентов от дохода сберегают 15 процентов россиян, еще 10 процентов откладывают от 10 до 20 процентов дохода. Лишь пять процентов участников опроса указали, что им удается откладывать более 20 процентов заработка.

Фото: depositphotos.com
"РГ"-советы: Как защитить свои сбережения от киберпреступников

Эксперты считают такое поведение нерациональным. Даже учитывая, что свободных денег на руках многих россиян сейчас практически нет, лучше в чем-то себе отказать сегодня, но подумать о завтра. "Жить нужно по средствам и не взаймы, - уверена независимый финансовый эксперт Алина Ветрова. - Кризисы последних лет - тому наглядное доказательство. Жизненная ситуация может измениться в одночасье, и при наличии большой закредитованности и отсутствии "подушки безопасности" есть реальная угроза оказаться в "долговой ловушке". Кредиты можно брать только при крайней необходимости".

"Без очень многих трат вполне можно обойтись, - добавляет доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжениринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. - На фоне укрепления рубля у многих возникает ощущение, что жизнь налаживается и личное благосостояние растет. Поэтому люди начинают не сберегать, а тратить. В основном на покупку бытовой техники. А большинство продавцов еще и скидки предлагают. Рационально ли поведение жить здесь и сейчас? Однозначно: нет! Более того, оно опасно". Хестанов считает, что иметь "подушку безопасности" нужно обязательно. А вот кредиты, по его мнению, оправданны лишь в двух случаях. Первый - если человек берет деньги на приобретение средств производства. Второй - когда на заемные средства можно приобрести нечто, что дорожает быстрее, чем процент по кредиту.

Ветрова советует делать краткосрочные (на полгода, несколько месяцев) вклады в крупных банках в пределах страховой суммы возмещения. "Не стоит бояться и долгосрочных депозитов, - считает эксперт. - При том курсе, который сейчас ведет ЦБ, вряд ли в ближайшем будущем ставки по вкладам поднимутся выше 4-5 процентов годовых, но такой вклад хорош тем, что нет соблазнов его потратить досрочно".

Главное сегодня

Путин заявил о востребованности российской военной продукции
Дворкович заявил о восстановлении экономики РФ после кризиса
МВД рассмотрит предложение ввести теоретический экзамен при замене прав
Фильм "Смерть Сталина" посмотрят в Генпрокуратуре
Украинский журналист слил в Сеть секретные планы ВСУ