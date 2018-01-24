Ежемесячно откладывают деньги на будущее все меньше россиян, показал опрос аналитического центра НАФИ. Так, если в 2016 году средства на "черный день" оставляли 40 процентов жителей нашей страны, то в 2017-м таких оказалось только 33 процента.

При этом сумму не более 10 процентов от дохода сберегают 15 процентов россиян, еще 10 процентов откладывают от 10 до 20 процентов дохода. Лишь пять процентов участников опроса указали, что им удается откладывать более 20 процентов заработка.

Эксперты считают такое поведение нерациональным. Даже учитывая, что свободных денег на руках многих россиян сейчас практически нет, лучше в чем-то себе отказать сегодня, но подумать о завтра. "Жить нужно по средствам и не взаймы, - уверена независимый финансовый эксперт Алина Ветрова. - Кризисы последних лет - тому наглядное доказательство. Жизненная ситуация может измениться в одночасье, и при наличии большой закредитованности и отсутствии "подушки безопасности" есть реальная угроза оказаться в "долговой ловушке". Кредиты можно брать только при крайней необходимости".

"Без очень многих трат вполне можно обойтись, - добавляет доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжениринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. - На фоне укрепления рубля у многих возникает ощущение, что жизнь налаживается и личное благосостояние растет. Поэтому люди начинают не сберегать, а тратить. В основном на покупку бытовой техники. А большинство продавцов еще и скидки предлагают. Рационально ли поведение жить здесь и сейчас? Однозначно: нет! Более того, оно опасно". Хестанов считает, что иметь "подушку безопасности" нужно обязательно. А вот кредиты, по его мнению, оправданны лишь в двух случаях. Первый - если человек берет деньги на приобретение средств производства. Второй - когда на заемные средства можно приобрести нечто, что дорожает быстрее, чем процент по кредиту.

Ветрова советует делать краткосрочные (на полгода, несколько месяцев) вклады в крупных банках в пределах страховой суммы возмещения. "Не стоит бояться и долгосрочных депозитов, - считает эксперт. - При том курсе, который сейчас ведет ЦБ, вряд ли в ближайшем будущем ставки по вкладам поднимутся выше 4-5 процентов годовых, но такой вклад хорош тем, что нет соблазнов его потратить досрочно".