Опубликован календарь сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь сборной России в Лиги наций 2017/2018, жеребьевка которой состоялась в среду в швейцарской Лозанне.
Напомним, в соответствии со своим местом в рейтинге национальных сборных УЕФА наша команда оказалась во втором по силе дивизионе, Лиге B. По итогам жеребьевки подопечные Станислава Черчесова угодили в первую группу, а их соперниками стали сборные Швеции и Турции.
Полное расписание матчей российской команды выглядит следующим образом:
7 сентября - Турция - Россия,
11 сентября - Россия - Швеция,
14 октября - Россия - Турция,
20 ноября - Швеция - Россия.
Отметим, что победитель группы получит шанс пробиться в Лигу А, где соревнуются сильнейшие команды континента.