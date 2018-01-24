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24.01.2018 20:57
Рубрика: Спорт

Опубликован календарь сборной России в Лиге наций

Текст: Илья Соболев

Стал известен календарь сборной России в Лиги наций 2017/2018, жеребьевка которой состоялась в среду в швейцарской Лозанне.

Напомним, в соответствии со своим местом в рейтинге национальных сборных УЕФА наша команда оказалась во втором по силе дивизионе, Лиге B. По итогам жеребьевки подопечные Станислава Черчесова угодили в первую группу, а их соперниками стали сборные Швеции и Турции.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Полное расписание матчей российской команды выглядит следующим образом:

7 сентября - Турция - Россия,

11 сентября - Россия - Швеция,

14 октября - Россия - Турция,

20 ноября - Швеция - Россия.

Отметим, что победитель группы получит шанс пробиться в Лигу А, где соревнуются сильнейшие команды континента.

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