Озвучена дата выхода "умной колонки" HomePod от Apple

На официальном сайте Apple появились данные о HomePod - умной колонке, которая управляется голосовым помощником Siri.

Предзаказ гаджета стартует в США 26 января. В продажу колонка поступит 9 февраля, по цене 349 долларов. Пока о старте продаж в России ничего не известно.

HomePod имеет встроенный чип A8, семь управляемых динамиков и настраиваемый сабвуфер. Колонка автоматически анализирует акустику комнаты, где находится, регулирует, в зависимости от этого, динамики.

Устройство реагирует на голос, даже если музыка звучит очень громко, составляет плейлист из фонотеки Apple Music, рассказывает последние новости, озвучивает прогноз погоды. Также через колонку можно устанавливать напоминания, совершать звонки и управлять "умным домом".

HomePod будет доступна в двух цветах - белом и "космическом сером".