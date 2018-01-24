Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования. Об этом говорится на сайте правительства.

Систему предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается расширить за счет предоставления АО

"Корпорация МСП" прав докапитализировать региональные гарантийные организации.

Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм до 5 млн рублей для организаций и предпринимателей.

Это позволит сформировать линейку льготного финансирования бизнеса.