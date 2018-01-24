При теракте в Бенгази погибли 33 человека

Число жертв двойного теракта в Бенгази выросло до 33. Еще 71 человек получил ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее поступала информация о 28 погибших.

В восточном квартале Эс-Сальмани рядом с паспортным столом и мечетью, откуда после молитвы выходили верующие, взлетел на воздух заминированный автомобиль. Когда на место трагедии прибыла полиция и медики, боевики подорвали еще одну машину.

В результате теракта погиб руководитель следственного отдела командования ливийской армии Ахмед Аль-Фейтари.