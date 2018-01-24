В ближайшую субботу, 27 января, на катке ВДНХ пройдет благотворительный день - все собранные деньги будут переданы Фонду Константина Хабенского, Фонду помощи хосписам "Вера" и Фонду поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Акция проходит уже в четвертый раз. В этот особенный день на катке можно будет не просто покататься, но и встретить известных учредителей и друзей фондов - Константина Хабенского, Егора Бероева, Ксению Алферову, Ольгу Сутулову и других. Организаторы также обещают танцевальные мастер-классы, карнавальные катания и другие бесплатные развлечения.

Стоимость входных билетов на каток не изменится.