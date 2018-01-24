Примерно каждый седьмой житель Москвы перешел с магазинного на домашнее горячительное. Об этом свидетельствует неофициальная статистика, которую "РГ" предоставили в Центре исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА). Почему же столица, где прилавки завалены виски, ромом, самбукой и прочим элитным алкоголем, продолжает "гнать" как при "сухом законе"? Не случайно же самогонными аппаратами сейчас торгуют чуть не на каждом углу почти как шаурмой.

Змий Горыныч

"Горыныч", "Паганини", "Старатель" - эти и другие марки оборудования для домашней винокурни можно встретить на прилавках во многих крупных районах Москвы. Появились даже салоны, где можно приобрести все, что угодно душе самогонщика: от дистиллятора за 5 тысяч рублей до целого самогонного завода в 40 раз дороже. Отличаются эти товары производительностью и ассортиментом готового спиртного. Например, для "первача" вполне сгодится и дистиллятор за "пятерку". "Он дает браге закипеть, а потом пары спирта отправляются в емкость с более низкой температурой, - объяснил продавец. - Получите дистиллят уже охлажденный!"

Бражка с изюминкой

Но это для плебеев. В самогонные же салоны Москвы заходят и более состоятельные люди, которым подавай что-нибудь поизысканнее. Например, заводик для загородного дома. Всего за неделю такой аппарат способен произвести до центнера пива или до 25 литров крепкого алкоголя. "Люблю, чтобы все было натурально, - объяснил свою любовь к самогонке один из покупателей - Игорь Корнаухов. - Пшеничка, ягоды разные - я точно знаю, из чего у меня будет готовый продукт". Тем более такая дорогая винокурня автоматизирована почти полностью, даже стоять возле нее не нужно.

Честные пол-литра

В законодательстве нет никаких запретов, если человек делает алкоголь для личного употребления, рассказал "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. Аппараты на учет не ставят, официальной статистики по самогонщикам нет. Независимые исследования свидетельствуют, что самогон занял прочную нишу в алкогольных пристрастиях не только москвичей, но и россиян в целом.

По данным ЦИФРРА, в общей сложности в год в стране производится 1,75 млрд литров спиртного. И не менее 250 млн литров из общего объема - домашнее вино, пиво, коньяк и водка. "Около 200 миллионов литров "гонят" малообеспеченные люди, - считает генеральный директор центра Вадим Дробиз. - Цены-то на легальную водку растут. В 2009-м "пол-литра" можно было купить и за 50 рублей. А сейчас минимальная цена - в четыре раза выше". Тем временем себестоимость аналогичного объема самогона - всего "тридцатник".

Пять литров на посошок

Но есть и люди, которые действительно "гонят" исключительно ради хобби. "Как правило, это состоятельная публика, - продолжает Дробиз. - Такие люди обеспокоены качеством алкоголя. То и дело появляется информация о поставках крупных партий поддельного спиртного на рынок". Кто-то из таких энтузиастов сам конструирует аппараты, кому-то они достались еще от прадедов. За каждым "гонщиком" стоят компании по 20-30 человек - это фанаты "хенд-мейда". Но с этого года для личных нужд можно гнать не более 5,5 литра в сутки. А аппараты производительностью свыше 2 тысяч литров придется ставить на учет.

Конкретно

С гаражными самогонщиками в столичном регионе продолжает плотно работать полиция. По данным ГУ МВД по Московской области, в прошлом году из оборота было выведено около 3 млн бутылок алкогольного суррогата. Большая часть такого товара делалась в обыкновенных гаражных кооперативах. Общий объем кустарно и нелегально произведенного спирта превысил 8 тысяч декалитров.

Кстати

Далеко не вся домашняя текила одинаково вредна. Есть и чрезвычайно опасная продукция. В прошлом году под Москвой двое местных жителей купили дешевый кустарный напиток и в итоге потеряли зрение. По этому факту ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Правоохранители узнали, что "элитку" делали в одном из обычных гаражей.