В Москве открылся флагманский центр государственных услуг "Мои документы" с расширенным набором сервисов. Он создан по просьбам пользователей портала "Активный гражданин". По оценке первых посетителей, флагман превзошел все ожидания! Столичные власти обещают построить такие центры в каждом округе. В чем же его отличие и преимущество от существующих МФЦ?

Окно в сервис

Флагман открылся в ММДЦ "Москва-Сити" по Пресненской набережной, 2, на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити". Раньше здесь был обычный МФЦ, каких в Москве уже более сотни. От него у флагмана остался только фирменный стиль. Зато чего теперь только нет на этой площади в 2,3 тыс. кв. м!

В первый день работы посмотреть на флагман пришел мэр Москвы Сергей Собянин, а известный телеведущий Андрей Малахов - за документами для своего сына Саши, родившегося в ноябре прошлого года. Как истинный телевизионщик, Малахов прямо у порога центра включил прямую видеотрансляцию в своем Инстаграме и буквально устроил своим подписчикам экскурсию.

На круглой стойке ресепшн Малахов подал заявление. И поинтересовался:

- А в детский сад ребенка можно сразу записать?

Оказалось, можно. Пока сотрудники занимались бумагами, Малахов прошелся с мэром по огромному центру, а вместе с ними и подписчики телеведущего, которые наблюдали за всем происходящим через его мобильник. Посмотрели не только привычные окна приема, которых здесь 51, но и заглянули в конференц-зал, где в это время желающие слушали бесплатную лекцию врачей о здоровом образе жизни. Москвичи удивляются: "Теперь и такая услуга есть в МФЦ?!" Да, расписание конференций можно узнать на портале госуслуг.

- В городе в каждом районе работают свои МФЦ, которые оказывают более 170 услуг, и мы следим, чтобы эти услуги оказывались максимально быстро и качественно, - сказал Сергей Собянин. - Средняя продолжительность очереди для получения услуг составляет около трех минут. Сегодня мы открываем еще один проект так называемых флагманских МФЦ. Они будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах, как здесь, в "Сити", где проходят десятки тысяч людей, которые приезжают на работу и в торговые центры. Помимо стандартных услуг здесь будут оказываться банковские, нотариальные услуги, услуги малому бизнесу и другие.

Кроме оформления документов тут можно приобрести турпутевку или билеты в театр

Малахов тем временем на той же стойке ресепшн всего через несколько минут получил необходимые документы - регистрацию малыша по месту жительства, СНИЛС, временный полис ОМС, загранпаспорт.

Работает флагман в отличие от остальных МФЦ до 22.00, что очень удобно работающим москвичам.

И машину гони сюда!

Главным нововведением флагмана стала возможность зарегистрировать автомобиль. По словам Сергея Собянина, это фантастически востребованная и ожидаемая услуга: "Ежегодно москвичи покупают и продают свыше миллиона автомобилей. Сейчас мы сформируем новый стандарт комфорта регистрации машин, который затем будет распространен на остальные флагманские центры".

Напомню, до сих пор зарегистрировать авто в столице можно было в любом из 20 подразделений ГИБДД. Но графиком и комфортом для посетителей похвастать они не могли - работают в разные часы со вторника по субботу, а ожидание в очереди порой доходит до четырех часов.

В "Сити" офицеры ГИБДД находятся здесь же, вместе с универсальными специалистами центра госуслуг. В паркинге ТРЦ оборудована площадка для осмотра транспортных средств. Водители могут предварительно записаться через портал mos.ru или gosuslugi.ru. Сотрудники на ресепшн проконсультируют насчет документов. Обычно это заявление, паспорт, квитанция об оплате госпошлины (выдадут в МФЦ), ПТС, полис ОСАГО, документы, подтверждающие право собственности.

Кстати, еще не все московские водители знают, что в МФЦ можно также оформить или заменить права. Пока это можно сделать не во всех центрах, но уже с 1 февраля услугу будут оказывать все центры без исключения. Срок - 9 календарных дней.

Между тем

На что способен флагман

Кроме государственных услуг, предоставляемых во всех центрах "Мои документы", во флагманском офисе можно получить и новые:

- паспорт болельщика ЧМ по футболу-2018;

- узнать онлайн-задолженность (распечатка выписки и платежки с суммой);

- доступны прием и учет уведомлений о начале осуществления ЮЛ и ИП деятельности по производству средств пожаротушения;

- доступны прием и учет уведомлений о начале осуществления ЮЛ и ИП отдельных видов работ и услуг;

- бесплатное информирование плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах;

- предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для ЮЛ);

- услуги малому бизнесу.

Справка "РГ"

На ВДНХ планируется создание Дворца центров госуслуг, который станет площадкой для обмена передовым опытом в этой сфере. Предполагается, что здесь будет проводиться обучение специалистов по госуслугам из других регионов России, в том числе с участием зарубежных сотрудников.