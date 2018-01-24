На оранжевой ветке метро поезда "Москва" появятся в 2019 году

В 2019 году на Калужско-Рижскую линию выйдут поезда "Москва". Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил мэр Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году на оранжевой ветке появятся 26 новых составов, а "Москва" начнет поступать с 2019 года. Полностью парк поездов на Калужско-Рижской линии будет обновлен за 5-6 лет.

Напомним, первой линией, на которую вышла "Москва", стала Таганско-Краснопресненская. Там ходят уже 33 состава, а до конца года, как заявил недавно заммэра по транспорту Максим Ликсутов, появится еще столько же. Кроме того, "Москву" планируют поставить на Филевскую, которая сейчас проходит капитальный ремонт, и Сокольническую ветки.