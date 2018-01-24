Один человек погиб и трое ранены в ДТП на остановке в Москве

В Москве снова тяжелое ДТП на остановке общественного транспорта. Водитель легковой машины на Проспекте Мира не справился с управлением. По уточненным данным, один человек погиб, четверо ранены.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло в районе дома 68. Погиб пассажир автомобиля, второй пассажир пострадал. Также ранены двое людей, стоявших на остановке общественного транспорта. Их состояние уточняется.

Предположительно, водитель автомобиля был пьян, сообщает РИА Новости. "Мужчина имеет внешние признаки опьянения. В настоящее время его опрашивают полицейские", - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Напомним, 29 декабря в Москве автобус вылетел на остановку около станции метро "Сходненская". Тогда пострадали три человека.