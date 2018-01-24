В столице новая тенденция - растет число горожан, которые отказываются стоять часами у кухонной плиты, делать генеральную уборку и ходить по магазинам. Домашние хлопоты "лентяи" перекладывают на всевозможные интернет-сервисы и мобильные приложения. Корреспондент "РГ" подсчитал, сколько стоит мечта домохозяек и сколько на этом можно сэкономить времени.

Мечта лентяя

Пожалуй, больше всего времени и сил, особенно у работающих и занятых москвичей, отнимает готовка еды. Да и визиты в супермаркет больно бьют по кошельку. Забыть про плиту, кастрюли и сковородки хотя бы на время помогают различные сервисы. Их в Москве уже несколько десятков - у каждого свои поставщики, расценки и условия доставки. Самый простой способ - заказать готовую еду. Можно выбрать диетическое, спортивное, вегетарианское или традиционное питание, а затем оплатить сразу банковской картой на сайте или наличными курьеру. Как правило, привозят обеды на следующий день.

Цена за блюдо обычно начинается от 160-180 рублей, а пять позиций в среднем стоят около тысячи рублей. В большинстве случаев сюда входят нестандартные блюда, приготовить которые быстро вряд ли удастся. Например, фузилли с креветками в томатно-сливочном соусе, пасту с соусом горгонзола и спаржей или красную рыбу в соусе терияки, овощами гриль и отварным картофелем. Выглядит заманчиво, правда?

Еще вариант - выбрать "корзину" на неделю. Минимальный набор на 3-4 человека, а это 16 килограммов еды, обойдется почти в пять тысяч рублей. За эти деньги до двери доставят десять блюд, каждое из них примерно на четыре-пять порций - на обеды и ужины вполне хватит. Таким образом, в месяц придется выложить около 25 тысяч рублей. Для супругов без детей такой набор выйдет почти в два раза дешевле - в районе 15 тысяч рублей.

Отчаянные домохозяйки, у которых желание стоять у плиты не пропадает даже после изнурительного рабочего дня, могут попробовать сервисы ресторанной еды. С их помощью можно изрядно побаловать свой желудок, выбрав понравившийся рецепт и набор продуктов для его готовки. Допустим, можно сварганить дома курицу, фаршированную брынзой и шпинатом, чахохбили из индейки с перцем цицак и рисом или же мадрасское карри с ананасом. Все ингредиенты расфасованы по пакетикам, а к ним прилагается пошаговая инструкция - когда и что добавить, а главное - в каких пропорциях. Пять блюд ресторанного калибра (2-3 порции в каждом) можно заказать за 2500 рублей, а в месяц получится 12 500 рублей.

Чаще всего горожане просят помочь по дому перед новогодними праздниками, Пасхой и 1 сентября. Основные заказчики - мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет

Есть и другой выход - заказать нужные вам продукты с доставкой на сайте супермаркета или через те же онлайн-сервисы. Правда, в этом случае придется возиться на кухне и готовить с нуля. Единственное утешение - не нужно идти в магазин.

Если же проводить вечера в компании кастрюль и сковородок особого желания нет, можно заказать еду с доставкой на дом в ресторане или кафе. По словам управляющего директора одного из сервисов доставки еды Андрея Лукашевича, в перечне самых востребованных онлайн-заказов все чаще встречается "домашняя" кухня. В прошлом году москвичи особенно налегали на супы. Лидер симпатий - борщ. При этом заказы на классические блюда чаще приходят из столицы и Подмосковья. В остальной Центральной России популярностью пользуются бургеры и закуски, в Сибири и на Дальнем Востоке - китайская кухня, а на юге - шашлыки и всевозможные блюда, приготовленные на гриле.

Инфографика "РГ": Александр Смирнов/Сергей Бабкин/Freepik

Забудь про веник

Значительно сэкономить время, а главное - свои силы, помогут и сервисы уборки. Дороже всего, что вполне логично, обойдутся услуги профессиональных клининговых компаний. Допустим, у вас квартира площадью 40 квадратных метров. Самая простенькая уборка - удалить пыль и пятна, помыть посуду и почистить, например, унитаз, раковину и ванну - будет стоить около двух тысяч рублей. Генеральная уборка обойдется почти в семь тысяч рублей. Больше всего - в районе восьми тысяч рублей - придется отдать за уборку после ремонта, поскольку нужно "вылизать" квартиру от строительной грязи и пыли.

Порядок в доме обойдется дешевле, если вызвать уборщика-любителя. Как рассказала "РГ" специалист по коммуникациям крупного онлайн-сервиса бытовых услуг Анастасия Дементьева, большинство заявок связаны с генеральной и поддерживающей уборкой квартир.

- Заказчики могут указать, какие дополнительные услуги нужны: мытье окон, холодильника, посуды, микроволновки или глажка белья, а после выбрать исполнителя по рейтингу и отзывам, - пояснила она.

Чаще всего горожане просят помочь по дому в преддверии новогодних праздников, Пасхи и 1 сентября, когда все возвращаются из отпусков. По словам Дементьевой, основные заказчики - мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Как правило, это работающие люди, у которых нет времени заниматься домашними делами. Потому они и предпочитают нанимать клинеров и домработниц, а мелкие задачи поручать "мужьям на час". Например, отремонтировать мебель, повесить люстру, подключить розетку или погулять с собакой. Ценники на подобные услуги стартуют от 500 рублей. Средний же чек на помощь по домашнему хозяйству, по словам Дементьевой, составляет 3100 рублей. Генеральную уборку могут сделать за две тысячи рублей, помыть окна за 1500 рублей, а погладить белье за 1750 рублей. Финальную стоимость можно немного сбить, договорившись с клинером напрямую.

Кстати

Почему москвичи не едят дома? Причина проста. По разным опросам, большинство почитателей сервисов еды - более 70% - не хотят часами стоять у кухонной плиты. Порядка 36% респондентов, заказывая обеды и ужины на дом, экономят время. Если брать только выходные дни, можно сэкономить в среднем 20 часов в месяц. Остальные считают, что готовая еда обходится дешевле.

Конкретно

Что чаще всего просят москвичи сделать по дому?