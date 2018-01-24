Под Брянском при пожаре погибла семья с двумя детьми

В Брянской области возбуждено уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Сообщение о горящем в деревне Пигарево частном доме поступило к спасателям в 00.50. На место происшествия выехали две пожарные машины. К приезду спасателей постройка была охвачена огнем.

В 01.14 поджар был локализован, в 02.07 - полностью ликвидирован. Дом площадью 50 квадратных метров полностью сгорел.

Среди обломков нашли четыре тела: хозяина дома, его жены и двух детей - двух и десяти лет.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).