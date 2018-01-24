Пресненский районный суд Москвы в среду провел очередное выездное заседание в СИЗО "Матросская Тишина" по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Первым на заседании выступил гособвинитель, который подвел итог судебного следствия и представил суду окончательную позицию по рассмотренному делу. В завершение речи прокурор попросил суд признать Белых виновным в коррупции и попросил суд приговорить его к 10 годам лишения свободы, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной

Также обвинение попросило назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей и лишить его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на восемь лет

Адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного и просят суд полностью оправдать экс-губернатора, так как "он стал жертвой оговора некоторых лиц и свою вину ему признавать не в чем".

Белых свою вину категорически отрицает. Он заявил, что все более-менее ценное было приобретено им задолго до работы в Кировской области.

Напомним, на заседаниях в суде Белых жаловался на повышенное давление, у него диагностировали предынсультное состояние, в суд неоднократно вызывали "скорую помощь".

Белых был переведен из СИЗО "Лефортово" в тюремную больницу СИЗО "Матросская Тишина".Так как арестанту по заключению врачей тяжело добираться до суда, то было решено лично судьей Татьяной Васюченко процесс проводить прямо в СИЗО, где для этого есть приспособленное помещение.

Пять месяцев продолжается процесс по делу о взятках экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Адвокат Андрей Грохотов вчера заявил, что состояние здоровья Белых улучшилось. "Его нахождение под присмотром врачей без доставки в суд отразилось в лучшую сторону, и подзащитный получает полноценное лечение, в том числе капельницы", - добавил защитник.

Федеральная служба исполнения наказаний разрешила присутствовать на процессе нескольким журналистам, у которых при входе отобрали все электронные носители и телефоны. Они сидели и записывали выступления ручками в блокноты. Кстати, прокурорам телефоны в СИЗО пронести разрешили.

Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, - в получении взяток в особо крупном размере. По этой статье ему грозят длительное заключение - до 15 лет колонии строгого режима и крупный штраф.

Следствие считает, что в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ чиновника поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении 400 тысяч евро. А за несколько месяцев до этого, по данным следствия, он получил в качестве взятки 200 тысяч евро через посредника от "Кировлеса".

Ему вменяется получение взяток за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за способствование принятию выгодных для них решений.