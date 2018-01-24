Сегодня на очередном заседании Мосгорсуда по делу полковника СК РФ Михаила Максименко, выяснился правовой статус начальника московского главка СК РФ Александра Дрыманова. Как сообщил поддерживающий в суде гособвинение прокурор Борис Локтионов, Дрыманов проходит свидетелем по делу.

Накануне, во время первого судебного слушания Локтионов, зачитывая обвинение, сообщил, что глава московского следствия участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова известного как Итальянец. До этого фамилия Дрыманова в материалах дела официально не фигурировала.

В свою очередь, как заявил в суде адвокат Максименко Андрей Гривцов, материалы в отношении Дрыманова были выделены из дела Максименко в отдельное производство и направлены в следственные органы еще в конце ноября прошлого для принятия процессуального решения. Однако, по его словам, никаких материалов оттуда так и не вернулось

В связи с этим адвокат заявил, что рассматривать дело в отношении Максименко нельзя, пока не будет получен запрос из ФСБ для разъяснения статуса руководителя столичного следственного главка. На это гособвинитель парировал, что направлять какие-то запросы нет смысла, так как статус уже определен.

- Я против направления каких-то запросов в следственные органы ФСБ. Статус Дрыманова в рамках данного уголовного дела определен - он является свидетелем, - сказал прокурор Локтионов.

После этого суд допросил замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова, который заключил сделку со следствием.

Ламонов подчеркнул, что не считает эти деньги взяткой. По его словам, это была "просто благодарность"

- В соответствии с тем, что вами было заключено досудебное соглашение, разъясняю, что мы не будем вас предупреждать об ответственности за дачу ложных показаний, вы должны давать правдивые показания, - сказал Ламонову судья Олег Музыченко.

Ламонов сообщил, что он теперь уже бывший заместитель главы УСБ и пенсионер, и рассказал о том, как передавал деньги своему бывшему начальнику Максименко.

- Мы обсудили с Максименко вопрос о том, что кто-то пытается решить вопрос по Кочуйкову со стороны. Когда на меня по данному вопросу вышел Денис Богородецкий, я посоветовался с Максименко. Решить этот вопрос мы не могли. Это было не в нашей компетенции, о чем я и сказал Богородецкому, - сказал Ламонов.

В итоге, по его словам, вопрос о переквалификации дела был принят без их участия.

- По факту эти 500 тысяч долларов мы получили просто так. Решение о перераспределении денег мы приняли с Богородецким - Максименко отдали 400 тысяч долларов, остальное поделили между собой, - сказал бывший сотрудник СК.

Он рассказал, что оставил коробку с деньгами в квартире Максименко и сказал, чтобы тот ее не выбрасывал.

При этом Ламонов подчеркнул, что не считает эти деньги взяткой. По его словам, это была "просто благодарность".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"