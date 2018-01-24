Накануне, во время первого судебного слушания Локтионов, зачитывая обвинение, сообщил, что глава московского следствия участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова известного как Итальянец. До этого фамилия Дрыманова в материалах дела официально не фигурировала.
В свою очередь, как заявил в суде адвокат Максименко Андрей Гривцов, материалы в отношении Дрыманова были выделены из дела Максименко в отдельное производство и направлены в следственные органы еще в конце ноября прошлого для принятия процессуального решения. Однако, по его словам, никаких материалов оттуда так и не вернулось
В связи с этим адвокат заявил, что рассматривать дело в отношении Максименко нельзя, пока не будет получен запрос из ФСБ для разъяснения статуса руководителя столичного следственного главка. На это гособвинитель парировал, что направлять какие-то запросы нет смысла, так как статус уже определен.
- Я против направления каких-то запросов в следственные органы ФСБ. Статус Дрыманова в рамках данного уголовного дела определен - он является свидетелем, - сказал прокурор Локтионов.
После этого суд допросил замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковника Александра Ламонова, который заключил сделку со следствием.
- В соответствии с тем, что вами было заключено досудебное соглашение, разъясняю, что мы не будем вас предупреждать об ответственности за дачу ложных показаний, вы должны давать правдивые показания, - сказал Ламонову судья Олег Музыченко.
Ламонов сообщил, что он теперь уже бывший заместитель главы УСБ и пенсионер, и рассказал о том, как передавал деньги своему бывшему начальнику Максименко.
- Мы обсудили с Максименко вопрос о том, что кто-то пытается решить вопрос по Кочуйкову со стороны. Когда на меня по данному вопросу вышел Денис Богородецкий, я посоветовался с Максименко. Решить этот вопрос мы не могли. Это было не в нашей компетенции, о чем я и сказал Богородецкому, - сказал Ламонов.
В итоге, по его словам, вопрос о переквалификации дела был принят без их участия.
- По факту эти 500 тысяч долларов мы получили просто так. Решение о перераспределении денег мы приняли с Богородецким - Максименко отдали 400 тысяч долларов, остальное поделили между собой, - сказал бывший сотрудник СК.
Он рассказал, что оставил коробку с деньгами в квартире Максименко и сказал, чтобы тот ее не выбрасывал.
При этом Ламонов подчеркнул, что не считает эти деньги взяткой. По его словам, это была "просто благодарность".
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"