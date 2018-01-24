Мосгорсуд в среду рассмотрел жалобу подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" Геннадия Хамраева на его заочный арест. И признал правомерным такую меру пресечения, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Постановление о заочном аресте двух украинских экстремистов, Хамраева и Романа Стригункова, было вынесено Басманным районным судом Москвы 27 декабря прошлого года. Против них было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ - за участие в экстремистской организации. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск.

Также в розыске находятся еще три фигуранта дела - Игорь Чудинов, Георгий Стоцкий и Артем Скоропадский. Суд санкционировал их заочный арест.

По данным следствия, все обвиняемые в разное время покинули Россию и направились на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". По сообщению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений экстремистской организации, а Хамраев принимал "активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР".

Она уточнила, что Стоцкий и Стригунков систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. По ее словам, "они также вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора".

Также в среду Мосгорсуд рассмотрел еще одно ходатайство следствия - о продлении содержания под стражей гражданина Украины Романа Сущенко. Он находится в СИЗО "Лефортово" и обвиняется в шпионаже. В ФСБ России уточнили, что он является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины.

Задержанный утверждает, что занимался в России профессиональной деятельностью как журналист Укринформа. По сообщению адвоката арестанта Марка Фейгина, его клиенту разрешили свидание с женой и дочерью.