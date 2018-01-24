В центре Москвы автобус попал в ДТП: пострадали три человека

Утром в среду автобус М8 попал в ДТП в центре Москвы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", общественный транспорт столкнулся с легковым Ford.

По данным транспортного предприятия, инцидент произошел на улице Солянка около 10:40. Водитель иномарки направлялся к съезду и выехал на выделенную полосу, не пропустив автобус. В итоге пострадали трое пассажиров М8, у них - незначительные ушибы.

В ГИБДД столицы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать инспекторы, детали ДТП уточняются.