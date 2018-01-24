В Ярославле девочка не обратила внимания на сбивший ее внедорожник

В Ярославле на пешеходном переходе иномарка сбила девочку, которая после серьезного удара об асфальт встала и пошла дальше.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что ДТП произошло утром 18 января на пересечении Советской улицы и проспекта Ленина. Судя по видео, девушку с пакетами в обеих руках в самом начале пешеходного перехода сбил черный внедорожник, поворачивавший с проспекта Ленина. Пострадавшая отлетела на несколько метров, после чего быстро встала и продолжила переходить проезжую часть. Из машины никто даже не вышел, а когда пешеходы прошли, автомобиль спокойно покатил дальше.

Как сообщили в региональном УМВД, пострадавшей оказалась 15-летняя девочка. В травмопункте больницы скорой медпомощи имени Соловьева у нее диагностировали ушиб обоих коленных суставов и направили на амбулаторное лечение. Об инциденте в дежурную часть ОБ ДПС сообщила мать девочки. Владелец автомобиля, совершившего наезд, пока не установлен.

Госавтоинспекция обращается ко всем возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить о том, что они видели, в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.