В парке "Зарядье" полным ходом идет создание ледяной пещеры - в ней уже начали намораживать лед, которого в общей сложности будет около 70 тонн. Площадь пещеры составит 350 квадратных метров, изо льда в ней сделают колонны, лабиринты, арки и практически все поверхности.

Высота ледника достигнет шести метров, работать он будет в павильоне "Заповедное посольство" круглый год. Открыть пещеру для всех желающих планируют в конце зимы, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию", - рассказал он.